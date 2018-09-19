Причал за 50 миллионов возведут в Киришах

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти , уже завершено проектирование причала длиной 65 метров на реке Волхов в Киришах.

В апреле 2018 года стало известно, что правительство Ленобласти разрабатывает водный туристический маршрут из Старой Ладоги в Великий Новгород. Для строительства причальной инфраструктуры инвестором выступила компания ООО «Конт». Причал в Киришах станет вторым звеном нового этого туристического маршрута и сможет принимать суда вместимостью до 200 пассажиров.

В строительство причала ООО «Конт» вложит 50 миллионов рублей, его возведение начнется в октябре 2018 года и закончить к началу навигации в 2019 году. Планируется, что путешествие по маршруту из Старой Ладоги в Великий Новгород займет около 2 суток с учетом остановок для осмотра достопримечательностей.

Напомним, что компания ООО «Конт» запланировала финансирование причальных проектов в регионе на 1 млрд рублей. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге и завершается строительство причала в поселке Свирьстрой Лодейнопольского района и у Крепости Орешек. Всего на развитие водного туризма региона компанией запланировано потратить 1 миллиард рублей.