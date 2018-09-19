Ещё
Причал за 50 миллионов возведут в Киришах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причал за 50 миллионов возведут в Киришах 

Ivyborg.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, уже завершено проектирование причала длиной 65 метров на реке Волхов в Киришах.
В апреле 2018 года стало известно, что правительство Ленобласти разрабатывает водный туристический маршрут из Старой Ладоги в Великий Новгород. Для строительства причальной инфраструктуры инвестором выступила компания ООО «Конт». Причал в Киришах станет вторым звеном нового этого туристического маршрута и сможет принимать суда вместимостью до 200 пассажиров.
В строительство причала ООО «Конт» вложит 50 миллионов рублей, его возведение начнется в октябре 2018 года и закончить к началу навигации в 2019 году. Планируется, что путешествие по маршруту из Старой Ладоги в Великий Новгород займет около 2 суток с учетом остановок для осмотра достопримечательностей.
Напомним, что компания ООО «Конт» запланировала финансирование причальных проектов в регионе на 1 млрд рублей. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге и завершается строительство причала в поселке Свирьстрой Лодейнопольского района и у Крепости Орешек. Всего на развитие водного туризма региона компанией запланировано потратить 1 миллиард рублей.
Ivyborg.ru: последние новости
Фоторепортаж: как проходит Фестиваль водного туризма в Выборге Появился список погибших при крушении российского самолета Ил-20 в Сирии Появились страшные фото и видео аварии, в которой погиб петербургский певец Михаил Луконин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»160
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль929
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом59
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери28
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму565
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение