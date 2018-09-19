Welcomе по-дальневосточному 

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Главные спикеры страны обсудили перспективы развития туризма на Дальнем Востоке.

На полях IV Восточного экономического форума большой пласт обсуждений касался развития туристической составляющей Дальнего Востока. 12 сентября состоялась сессия «Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг», где спикеры различных чинов постарались совместными усилиями ответить на вопрос: что делать, чтобы как можно больше туристов захотели провести свой отпуск в ДВФО?

Государство поможет

Сессия началась с упоминания президентских посланий и майских указов, поставивших перед ответственными за туристскую индустрию страны цель, нарастить темпы несырьевого экспорта услуг до показателя в 100 миллиардов.

Ольга Голодец. — Для российского туризма нет большой разницы между экспортными услугами и внутренним туризмом, а потому для достижения поставленных президентом перед нами задач, важно понять эффективность отрасли и её реальные объёмы. У нас есть хорошая динамика: в прошлом году число туристов «перевалило» за 56 миллионов — эту цифру можно назвать нашим историческим максимумом. Правда, я уверена, что по итогам 2018 года мы увидим ещё более интересный показатель, ведь благодаря чемпионату мира по футболу многие регионы страны получили абсолютно неведомый ранее опыт, а иностранные и отечественные туристы отрыли для себя России с новой стороны. Всё это дало хороший импульс для развития как внутреннего, так и въездного туризма, — открыла сессию заместитель председателя правительства РФ

Новый опыт страны в целом помог правительству наметить несколько приоритетных направлений для оказания поддержки регионам в сфере туризма. Во-первых, речь идёт о развитии инфраструктуры: увеличение количества объектов, где будут проживать гости, улучшение качества сервиса, усиление транспортной доступности. Второй задачей по порядку, но не по значимости является обеспечение новыми кадрами: запущена новая госпрограмма, которая в будущем обещает приумножить количество специалистов индустрии на уровне средне-специального и высшего образования.

Говоря о перспективах Дальнего Востока, спикер отметила положительную динамику: по итогам 2017 года регион посетили более 720 тысяч иностранных туристов.

— Существует множество видов туризма: пеший, экстремальный, спортивный и т. д. Но находясь во Владивостоке , мы довольно много говорили именно о культурном туризме: Приморская сцена Мариинского театра дала Приморью мощный приток гостей. Более полумиллиона зрителей прилетели из других регионов и стран на различные события и спектакли за два года существования филиала, — отметила Ольга Юрьевна.

Подходя к теме развития туристических кластеров, спикер отметила, что в регионах в первую очередь нужно делать акцент на исторические места, объекты гордости, с которыми хочется познакомить и своё население, и туристов.

— Хочется, чтобы гости увидели красоты наших регионов, исторические памятники. Уверена, что это будет менять не только экономику, но и культурологическое мировоззрение страны, — высказалась Ольга Голодец.

Правки для роста

Также в ходе сессии был задан вопрос о необходимость дополнительных законодательных мер для того, чтобы рост туристского потенциала Дальнего Востока стал более динамичен и интенсивен.

Ирина Яровая. — Туризм — это экономика, форма самореализации для граждан, а также большой вопрос народной дипломатии. Если говорить о взгляде на Восток, то нам открывается большой рекреационный, лечебно-курортный потенциал, который на сегодняшний день представляет собой невостребованный и не открытый в полной мере фактор, — отметила зампредседателя Госдумы

В своём докладе эксперт сделала акцент на конкретных предложениях — «чрезвычайно актуальных, требующих оперативного реагирования законодателей и правительства». Например, национальный туристический портал — это хорошая история для страны в целом, но не работающая на Дальнем Востоке: там указано всего три маршрута по Камчатскому краю, вместо отдельного раздела по Дальнему Востоку и Арктике. По мнению Ирины Анатольевны, для достижения результата нужно использовать по максимуму современные технологии, например, создать специально мобильное приложение с дальневосточными маршрутами, с картами и указателями, в том числе на языках стран АТР. Не стоит забывать и про туроператоров — необходимо давать информацию о национальном портале через работников туриндустрации Дальнего Востока, уполномоченных органов.

— Гостиничный бизнес необходим для кластерного развития. В 2017 году был принят закон по нулевой налоговой ставке для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность с 2018 по 2022 год. Фактически сюда попали те, кто ведёт гостиничный бизнес на объектах советского наследия, они, безусловно, рады налоговой поддержке, но ведь наша задача — поощрять тех, кто будет вкладываться. Нам нужны новые объекты для развития, а потому нужно проработать правовые механизмы для них. Например, дать инвесторы пятилетнюю нулевую ставку с перспективой, — говорила Ирина Анатольевна.

В качестве решения туристских проблем Дальнего Востока зампредседателя Госдумы предложила разработать отдельную программу по развитию туристического кластера на территории ДВФО.

— Также хотелось бы закрепить полномочия субъектов по подготовке региональных и муниципальных программ по развитию туризма. У бизнеса сейчас таких возможностей нет, коммуникации между властью и работниками туриндустрии, соответственно, тоже. Нужно исправлять ситуацию, — отметила Ирина Яровая.

Говоря о развитии туризма в Приморской крае, спикер представила на обсуждение законопроект, предусматривающий разработку списка рекомендованных туристических маршрутов для круизных судов.

— Постоянная процедура согласования «куда можно, а куда нельзя» для бизнеса — это потеря времени, бюрократия и источник для недобросовестного поведения. А стандартизация маршрута — это защита бизнеса, возможность туриста понимать полную перспективу путешествия, а также исключение бюрократических оформительских процедур, — обозначила эксперт.

Спикер также предложила расширить формат электронных виз, чтобы дать возможность гостям посетить сразу несколько субъектов, разработать общую дальневосточную карту с указаниями объектов оздоровительного отдыха и перечнем полезных процедур.

Работы в данном направлении ведутся в рамках госпрограммы «края „Развитие туризма в Приморском крае“ на 2013-2020 годы.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков

— В Приморском крае ежегодно наблюдается стабильный рост турпотока — как российского, так и иностранного, что оказывает мультипликативный эффект на экономику края и позволяет охватить объёмный перечень организаций малого и среднего бизнеса. Общий объём налоговых поступлений без учёта социальных выплат за 2017 год составил более 3,5 миллиарда рублей, а в первой половине 2018 года — чуть более 1,8 миллиарда рублей. Такие колоссальные поступления в бюджет стимулируют нас к совершенствованию имеющихся объектов туристической инфраструктуры, транспорта и сферы услуг. Это повлечет за собой переход на новый, более высокий уровень развития туриндустрии и запустит механизм беспрерывной работы туристической сферы на развитие края и улучшение условий жизни самих жителей. В коллективных средствах размещения, которых во Владивостоке насчитывается уже более 1200, наблюдается почти стопроцентная сезонная загрузка за счёт пребывания иностранных гостей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Председатель совета директора Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева:

— Туризм должен развиваться не для того, чтобы отдельные компании зарабатывали деньги, а для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. У города и у края, в идеале, должна появиться единая маркетинговая стратегия по развитию туризма. По ней будет сформирован бренд, на который можно будет ориентироваться и туристам, и тем, кто непосредственно развивает туризм в крае. Это будет своего рода основой для осознания туристической индустрии в Приморье — она должна быть понятной.

КСТАТИ

Приморский край является одним из самых популярных регионов России, после Москвы и Санкт-Петербурга. На Дальнем Востоке мы занимаем первое место по количеству как отечественных, так и зарубежных туристов, которых с каждый годом становится всё больше. По итогам 2017 года общий прирост на внутреннем и въездном направлениях составил 30%. Край посетили свыше 3,5 миллиона российских гостей и около 620 тысяч зарубежных туристов. А за шесть месяцев этого года гостями края стали свыше 310 тысяч иностранцев.