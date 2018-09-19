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Четыре города Ярославской области получат от Минстроя 205 миллионов: что сделают на эти средства
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Четыре города Ярославской области получат от Минстроя 205 миллионов: что сделают на эти средства 

76.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 76.ru
205 миллионов пойдут на то, чтобы облагородить популярные туристические города нашей области
Ярославская область получит из федерального бюджета 205 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей страничке в «Фэйсбуке». На эти деньги правительство области благоустроит четыре популярных туристических города: Мышкин, Тутаев, Переславль и Ростов. Этой весной проекты городов победили в конкурсе Минстроя:
— Это хорошая возможность сделать наши города еще комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов. — рассказал Дмитрий Миронов.
Документ о выделении средств подписан, скоро начнутся работы. Эксперты подготовят проектную документацию и к концу следующего года завершат само благоустройство.
Ранее мы писали о том, как и на что чиновники тратили бюджет Ярославля с начала года. Цифры оказались очень интересные.
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