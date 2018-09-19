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Отель Marriott Courtyard построят в Ростове-на-Дону до конца 2019 года
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Отель Marriott Courtyard построят в Ростове-на-Дону до конца 2019 года 

РИА Недвижимость 27 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости. Отель Marriott Courtyard стоимостью 950 миллионов рублей будет построен в левобережной части Ростова-на-Дону к концу 2019 года, сообщил на заседании городского совета по инвестициям руководитель строительства объекта Никита Пендюрин.
Гостиничный комплекс, ориентированный на бизнесменов, находящихся в деловых поездках, будет расположен на участке площадью 55 соток поблизости от нового стадиона «Ростов Арена» на левом берегу Дона. Отель будет представлять собой 10-этажное здание с подземной парковкой, рестораном и фитнес-залом. Номерной фонд составит 198 номеров.
"Предполагаемые инвестиции — 950 миллионов рублей. Срок реализации проекта — 1 октября 2019 года, ввод объекта в эксплуатацию, запуск гостиницы — 1 декабря", — сказал он.
Пендюрин уточнил, что на сегодняшний день уже возведен каркас здания, оформлен фасад, крыша, ведутся внутренние работы.
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