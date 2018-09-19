Аэропорт Красноярска начал принимать вопросы и предложения в WhatsApp

Аэропорт Красноярска расширил каналы обратной связи с пассажирами. Теперь все замечания и предложения клиенты воздушной гавани смогут оставить в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта

В чате мессенджера WhatsApp по номеру +7 (953) 588-16-93 пассажиры смогут высказать свои замечания, пожелания, оставить предложения по поводу услуг, аэропорта, а также задать свой вопрос.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Многие люди в путешествиях из-за роуминга не имеют возможности пользоваться услугами сотовой связи. Однако вай-фай есть практически везде, в том числе в аэропорте. Новый канал связи позволит людям в подобных ситуациях оставаться на связи с аэропортом, задать свой вопрос и оперативно получить ответ. Надеемся, что он будет востребован и полезен», — сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Пока чат работает в тестовом режиме с 8:00 до 17:00 по красноярскому времени.