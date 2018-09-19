Верховный суд России не стал пересматривать спор «Аэрофлота» с «Трансаэро»

"Определение об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", — сообщается в карточке дела.

Соответствующий акт Верховного суда пока не опубликован.

В ноябре 2017 — мае 2018 года авиакомпания проиграла спор по иску «Аэрофлота» в судах трех инстанций. Изначально «Аэрофлот» требовал взыскать с «Трансаэро» более 2 миллиардов рублей, однако впоследствии уточнил исковые требования, настаивая на взыскании 337,7 миллиона рублей основного долга и 66,2 миллиона рублей неустойки. Согласно материалам дела, основанием для судебного разбирательства стала задолженность «Трансаэро» по агентскому договору с «Аэрофлотом», заключенному в 2015 году. По этому договору агент в лице «Аэрофлота» брал на себя обязательства от своего имени, но за счет «Трансаэро» обеспечивать за вознаграждение воздушные перевозки этой авиакомпании в России и за рубежом.

"Трансаэро", бывшая вторым по пассажирообороту авиаперевозчиком в РФ, не смогла обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в ней процедуру конкурсного производства, которая в марте 2018 года была продлена еще на 6 месяцев. По оценке арбитража, обязательства «Трансаэро» почти в 144 раза превышали оценку реальных активов авиакомпании.