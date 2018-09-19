Китайские города Дуньхуан и Ланьчжоу соединит скоростной железнодорожный маршрут

Ланьчжоу, 19 сентября / Синьхуа / — Скоростной железнодорожный маршрут впервые соединит город-оазис Дуньхуан провинции Ганьсу с административным центром этой провинции городом Ланьчжоу 20 сентября.

Дуньхуан наиболее известен такими достопримечательностями, как пещеры Могао, озеро Юэяцюань и гора Миншашань /гора звучащих песков/. Время в пути на скоростном поезде между двумя городами составит около восьми часов, что на пять часов меньше, чем на обычном поезде. Билет на поезд в один конец обойдется от 324 до 518 юаней.

Согласно сообщению Ланьчжоуского бюро Китайской железнодорожной корпорации, поезда в Дуньхуан будут ходить по новому ответвлению Цзяюйгуань-Дуньхуан, построенному на уже существующей высокоскоростной магистрали Ланьчжоу-Урумчи.

За пять лет после выдвижения инициативы «Пояс и путь» город Дуньхуан в качестве одного из основных пунктов на древнем Шелковом пути достиг бурного развития в области туризма. Согласно данным местных властей, в 2017 году количество туристов, посетивших Дуньхуан, превысило 9 млн человек при увеличении на 12,3 процента по сравнению с предыдущим годом. -0-