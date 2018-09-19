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Пассажиры «застряли» в аэропорту Читы на несколько часов
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Пассажиры «застряли» в аэропорту Читы на несколько часов 

75.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: 75.RU
— Администрация аэропорта объяснила, что все рейсы отправления задерживаются в связи с ограничением воздушного пространства. В связи с чем ограничение — неясно. В зале ожидания сейчас сотни три человек, — рассказал собеседник портала. По данным сайта аэропорта Читы, сейчас задерживается несколько рейсов в Москву, по одному в Чару и междунаровный вылет в Камрань (Въетнам). Предположительное время вылета — 13.00.
Самолёты не выпускают из аэропорта Читы. В зале ожидания собрались сотни пассажиров. Фото очевидца.
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