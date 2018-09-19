«Vietnam Airlines» будут продавать путевки в отели

Сервис авиакомпании «Vietnam Airlines» «VNA Holidays» начнет оказывать услуги бронирования номеров в отелях

Сервис «VNA Holidays» появился в 2014 году. Раньше забронировать место в отеле можно было только вместе с авиабилетом. Теперь это не обязательно.

Обновленный сервис позволит клиентам снимать номера разного уровня в разных городах мира. «Vietnam Airlines» обещают регулярно обновлять информацию о гостиницах и цены на их услуги.

На данный момент услуга не доступна на русском языке.

В ближайшее время авиакомпания собирается также запустить сервис по прокату автомобилей в разных точках мира.