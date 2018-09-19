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«Vietnam Airlines» будут продавать путевки в отели
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«Vietnam Airlines» будут продавать путевки в отели 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Сервис авиакомпании «Vietnam Airlines» «VNA Holidays» начнет оказывать услуги бронирования номеров в отелях
Сервис «VNA Holidays» появился в 2014 году. Раньше забронировать место в отеле можно было только вместе с авиабилетом. Теперь это не обязательно.
Обновленный сервис позволит клиентам снимать номера разного уровня в разных городах мира. «Vietnam Airlines» обещают регулярно обновлять информацию о гостиницах и цены на их услуги.
На данный момент услуга не доступна на русском языке.
В ближайшее время авиакомпания собирается также запустить сервис по прокату автомобилей в разных точках мира.
«Vietnam Airlines» — ведущий вьетнамский авиаперевозчик. В 2017 году «Вьетнамские авиалинии» выполнили 140 тысяч рейсов, перевезя 22 млн пассажиров. Корпорация получила рекордную прибыль до налогообложения в размере более $135,1 млн, превысив годовой целевой показатель на 92,6%. В этом году перевозчик в очередной раз вошел в ТОП-50 лучших авиакомпаний мира. На днях меморандум о взаимопонимании с «Vietnam Airlines» подписал «Аэрофлот».
Источник: Vietnam.net  Перевод: Никита Гребенников
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