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В Мадриде в отеле Ritz обрушилась бетонная плита
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В Мадриде в отеле Ritz обрушилась бетонная плита 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МАДРИД, 18 сен — РИА Новости. По меньше мере шесть строителей пострадали в результате обрушения в отеле Ritz в Мадриде.
Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, леса обрушились внутри помещения, когда там находились рабочие. По данным газеты ABC, под завалами остаются двое рабочих. Один раненый в тяжелом состоянии. Строительные леса, на которых находились рабочие, обрушились в результате падения на них бетонной плиты.
Отель Ritz, расположенный рядом с музеем Прадо, — один из самых известных столичных отелей, он был открыт в 1910 году королем Альфонсо XIII, а в феврале этого года закрыт на реконструкцию. Как предполагается, ремонт должен завершиться в 2019 году. Отель принадлежит Mandarin Oriental Hotel Group. Стоимость реконструкции оценивается в 99 миллионов евро.
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