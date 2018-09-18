Рязанский: решение передать Ростуризм в ведение МЭР отвечает требованию времени

В понедельник, 17 сентября, Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Ростуризма в ведение Минэкономразвития. Ранее ведомство находилось под управлением Минкультуры

Сенатор отметил, что Минкультуры играет значительную роль в наполнении содержательной части маршрутов, но с экономической и организационно-технологической точек зрения данная функция ближе МЭР.

«Думаю, это один из удобных способов поднять с помощью туризма валовой внутренний продукт на более высокий уровень: спрос на внутренние поездки растёт и въездные маршруты пользуются спросом. Более того, предложены мотивации для туроператоров, которые занимаются въездным туризмом», — приводит слова Рязанского пресс-служба Совфеда.

Парламентарий также указал, что многие принятые ранее решения, связанные, в частности, с аттестацией отелей и проведением чемпионата мира по футболу, стали позитивными факторами для развития туристической базы.

«Мы ждём от Правительства скорейшего утверждения государственной программы по развитию туризма: её основные пункты сверстаны, концепция есть, представляем объёмы финансирования, которые нужны для программы. Регионы сделали соответствующие заявки», — сказал Рязанский.