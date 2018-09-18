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Рязанский: решение передать Ростуризм в ведение МЭР отвечает требованию времени
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Рязанский: решение передать Ростуризм в ведение МЭР отвечает требованию времени 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Решение о передаче Ростуризма в ведение Минэкономразвития (МЭР) отвечает требованию времени и подтверждает признание туротрасли как значимой части российской экономики. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
В понедельник, 17 сентября, Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Ростуризма в ведение Минэкономразвития. Ранее ведомство находилось под управлением Минкультуры.
Сенатор отметил, что Минкультуры играет значительную роль в наполнении содержательной части маршрутов, но с экономической и организационно-технологической точек зрения данная функция ближе МЭР.
«Думаю, это один из удобных способов поднять с помощью туризма валовой внутренний продукт на более высокий уровень: спрос на внутренние поездки растёт и въездные маршруты пользуются спросом. Более того, предложены мотивации для туроператоров, которые занимаются въездным туризмом», — приводит слова Рязанского пресс-служба Совфеда.
Парламентарий также указал, что многие принятые ранее решения, связанные, в частности, с аттестацией отелей и проведением чемпионата мира по футболу, стали позитивными факторами для развития туристической базы.
«Мы ждём от Правительства скорейшего утверждения государственной программы по развитию туризма: её основные пункты сверстаны, концепция есть, представляем объёмы финансирования, которые нужны для программы. Регионы сделали соответствующие заявки», — сказал Рязанский.
В понедельник глава МЭР Максим Орешкин заявил, что его ведомство планирует разработать стратегию развития туризма до 2035 года. Он также сообщил, что Минэкономразвития рассмотрит кадровое усиление перешедшего в его ведение Ростуризма.
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