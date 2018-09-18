Ещё
Владимиро-Суздальский музей определит оптимальное число туристов для памятников ЮНЕСКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимиро-Суздальский музей определит оптимальное число туристов для памятников ЮНЕСКО 

ТАСС 39 минут назад
СУЗДАЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в состав которого входят белокаменные памятники ЮНЕСКО, включая Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и храм Покрова на Нерли, в 2019 году разработает нормативы посещения музейных объектов с учетом влияния количества посетителей на сохранность объектов. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор музея Игорь Конышев.
"Следующим шагом у нас будет разработка нормативов посещения этих объектов исходя из антропогенной нагрузки. Очевидно, что объекты старые, не очень большие, и с целью их сохранения расчет антропогенной нагрузки тоже является очень важным", — отметил он.
Конышев отметил, что по результатам работы ограничивать доступ туристов к достопримечательностям не планируется, однако руководство музея думает над распределением туристических потоков.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник входит десятку самых посещаемых музеев России, в состав учреждения входят восемь памятников и ансамблей, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С начала 2018 года музей посетило более 929 тыс. человек, в 2017 году экспозиции учреждения посетил 1,1 млн человек.
ТАСС: последние новости
Потребность кировского аэропорта в субсидировании оценили в 80 млн рублей в год Рейс из Петербурга в Анталью вылетел с восьмичасовой задержкой Алтайская Белокуриха за четыре месяца получила 10,6 млн рублей за счет курортного сбора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израилю захотели показать силу «Искандеров»360
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20577
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20193
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20425
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну63
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение