Владимиро-Суздальский музей определит оптимальное число туристов для памятников ЮНЕСКО

СУЗДАЛЬ , 18 сентября. / ТАСС /. Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в состав которого входят белокаменные памятники ЮНЕСКО , включая Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и храм Покрова на Нерли, в 2019 году разработает нормативы посещения музейных объектов с учетом влияния количества посетителей на сохранность объектов. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор музея Игорь Конышев.

"Следующим шагом у нас будет разработка нормативов посещения этих объектов исходя из антропогенной нагрузки. Очевидно, что объекты старые, не очень большие, и с целью их сохранения расчет антропогенной нагрузки тоже является очень важным", — отметил он.

Конышев отметил, что по результатам работы ограничивать доступ туристов к достопримечательностям не планируется, однако руководство музея думает над распределением туристических потоков.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник входит десятку самых посещаемых музеев России, в состав учреждения входят восемь памятников и ансамблей, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С начала 2018 года музей посетило более 929 тыс. человек, в 2017 году экспозиции учреждения посетил 1,1 млн человек.