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Мексиканский штат потратил 10 млн долларов на привлечение туристов
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Мексиканский штат потратил 10 млн долларов на привлечение туристов 

Национальный Туристический Союз 58 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Власти штата Кинтана-Роо в Мексике, располагающегося на востоке полуострова Юкатан, привлекли инвестиции на сумму чуть более 10 млн долларов с целью увеличения туристического потока в данном направлении.
По словам Марисола Ванега Переса, главы Совета по содействию туризма, к развитию курортной зоны привлечены более 100 подрядчиков. Также планируется развивать такие направления как Канкуна, Исла Мухереса, Холбокса, Ривьера Майя, Пуэрто-Морелос, Плая-дель-Кармен и Тулум. Таким образом, выделенные денежные средства дадут толчок туристической отрасли всего мексиканского Карибского бассейна.
В приоритете кампании — привлечение местных туристов, на втором месте — путешественники из США, Канады, Европы и Южной Америки. Большие надежды власти возлагают на увеличения потока гостей из Азии, так как, по их мнению, это может существенно пополнить местный бюджет.
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