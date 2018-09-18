Мексиканский штат потратил 10 млн долларов на привлечение туристов

Власти штата Кинтана-Роо в Мексике , располагающегося на востоке полуострова Юкатан , привлекли инвестиции на сумму чуть более 10 млн долларов с целью увеличения туристического потока в данном направлении.

По словам Марисола Ванега Переса, главы Совета по содействию туризма, к развитию курортной зоны привлечены более 100 подрядчиков. Также планируется развивать такие направления как Канкуна, Исла Мухереса, Холбокса, Ривьера Майя, Пуэрто-Морелос, Плая-дель-Кармен и Тулум. Таким образом, выделенные денежные средства дадут толчок туристической отрасли всего мексиканского Карибского бассейна.

В приоритете кампании — привлечение местных туристов, на втором месте — путешественники из США, Канады, Европы и Южной Америки. Большие надежды власти возлагают на увеличения потока гостей из Азии, так как, по их мнению, это может существенно пополнить местный бюджет.