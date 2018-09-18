Ещё
Глава Бурятии рассказал о перспективах экономики региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Бурятии рассказал о перспективах экономики региона 

RT на русском 3 часа назад
Глава Бурятии Алексей Цыденов в беседе с kp.ru рассказал о перспективах экономики региона.
«Мы идём сразу по многим направлениям. Нет одного приоритетного. Это и развитие добычи полезных ископаемых, развитие машиностроения, высокотехнологичного производства, сельского хозяйства», — заявил он.
По его словам, есть понимание, что только комплексное решение задач позволит справиться с застарелыми проблемами.
Очень перспективной отраслью Цыденов назвал туризм.
«Мы привлекаем инвесторов в развитие туристической инфраструктуры. Но при этом предупреждаем всех, что не поддерживаем массовый и дешёвый туризм на Байкале. Чтобы не пришёл миллион человек, который за два дня вытопчет все побережье», — отметил он.
Как добавил глава Бурятии, туризм должен быть экологическим.
Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о приоритетах в экономике региона.
RT на русском: последние новости
В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов в Арктику Глава Ростуризма — о росте турпотока, наследии ЧМ-2018 и Крымском мосте СМИ: Российский кабмин намерен заблокировать инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20920
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня17
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна16
Израилю захотели показать силу «Искандеров»530
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20713
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение