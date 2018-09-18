Глава Бурятии рассказал о перспективах экономики региона 

Глава Бурятии Алексей Цыденов в беседе с kp.ru рассказал о перспективах экономики региона.
«Мы идём сразу по многим направлениям. Нет одного приоритетного. Это и развитие добычи полезных ископаемых, развитие машиностроения, высокотехнологичного производства, сельского хозяйства», — заявил он.
По его словам, есть понимание, что только комплексное решение задач позволит справиться с застарелыми проблемами.
Очень перспективной отраслью Цыденов назвал туризм.
«Мы привлекаем инвесторов в развитие туристической инфраструктуры. Но при этом предупреждаем всех, что не поддерживаем массовый и дешёвый туризм на Байкале. Чтобы не пришёл миллион человек, который за два дня вытопчет все побережье», — отметил он.
Как добавил глава Бурятии, туризм должен быть экологическим.
Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о приоритетах в экономике региона.