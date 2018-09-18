Эксперты оценили передачу туризма министерству экономического развития

Во вторник глава минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что министерство, в ведение которого перешла сфера туризма от минкульта , разработает стратегию развития отрасли до 2035 года. «Есть предложения на стороне спроса, начиная от неразвитости инфраструктуры, проблем с визами. Целый набор историй, над которыми будем работать. Будем, в том числе смотреть, и по кадровому усилению этого направления», — сказал министр.

Смену куратора для отрасли эксперты «РГ» оценили позитивно, не умаляя при этом заслуг минкульта. «Министерство культуры сделало очень много для развития туризма, особенно в законодательной сфере. Но переход отрасли в экономический блок я увязываю в первую очередь с изменением структуры экономики. Президент поставил задачу увеличить экспорт услуг до 100 миллиардов долларов и мне понятно, что без туризма этого не сделать», — сказал «РГ» ректор Российской международной академии туризма (РМАТ) Евгений Трофимов

При разработке стратегии и определении ее приоритетов ректор профильного для отрасли вуза предлагает уйти от количественных показателей, таких, например, как рост численного количества туризма — он каждый год и так растет на 25-30 процентов. «Думаю, что в стратегии до 2035 года первый и главный показатель должен отражать рост доли туризма в ВВП. Сегодня она составляет 3,5 процента, до 2025 года стоит задача увеличить ее до 5,5. Я понимаю, что реальная цифра у нас 8-9 процентов. Именно такой должна быть доля туризма. И под этот показатель надо подстраивать кадровое, ресурсное, муниципальное и региональное обеспечение. Если этот показатель будет обеспечиваться, не будет никакой показухи», — отметил Евгений Трофимов.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад отрасли в мировой ВВП уже приближается к 10 процентам. Она обгоняет, к примеру, химическую промышленность и автопром. Так что перспективы увеличения доли туризма в ВВП России вполне реальны.

Доля туризма в ВВП России вырастет с 3,5 до 8-9 процентов. Вклад отрасли в мировой ВВП — уже 10 процентов

Говоря о содержательной части стратегии, эксперты советуют обратить внимание на региональный и муниципальный факторы, где сосредоточены природные ресурсы, достопримечательности. «Важны налоговые поступления от туризма, инвестиции в туриндустрию. А также — численность занятых в сфере туризма и приток толковых кадров», — сказал Евгений Трофимов, указав на возрастающую роль профильных учебных заведений.