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Музей деревянного зодчества в Суздале в 2019 году планируют сделать China Friendly
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Музей деревянного зодчества в Суздале в 2019 году планируют сделать China Friendly 

ТАСС 1 час назад
СУЗДАЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника планирует сертифицировать Музей деревянного зодчества в Суздале по программе China Friendly до конца 2018 года. На сертификацию остальных туристических объектов музея потребуется два года, сообщил во вторник журналистам гендиректор музея Игорь Конышев.
China Friendly — программа по продвижению российского национального туристического продукта на китайском туристическом рынке. Она способствует расширению географии путешествий китайских туристов по России и вовлечению новых регионов в туристические программы. Чтобы вступить в программу, нужно пройти аттестацию, подтверждающую, что услуги, предоставляемые участником проекта, соответствует критериям программы.
"Объектов много. Я думаю, что начнем мы [сертификацию по программе China Friendly] с Музея деревянного зодчества, думаю, что в этом году мы его сертифицируем, а там большой комплекс — это все начиная от навигации на китайском языке, заканчивая страничкой на сайте и прочими особенностями, необходимыми для приема китайского туриста. Музей деревянного зодчества — один из самых посещаемых китайскими туристами. Далее будут сертифицированы Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, храм в Кидекше, памятники во Владимире, Гусь-Хрустальном, всего потребуется пара лет", — отметил он.
О намерении ввести навигацию и установить банкоматы на китайском языке руководство музея-заповедника заявило в 2015 году.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник входит десятку самых посещаемых музеев России, в состав учреждения входят восемь памятников и ансамблей, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С начала 2018 года музей посетило более 929 тыс. человек.
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