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Туркластер в Оренбуржье включили в первый этап ФЦП
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Туркластер в Оренбуржье включили в первый этап ФЦП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОРЕНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» в Соль-Илецке Оренбургской области включен в первый этап федеральной целевой программы развития туризма в России на 2019-2025 годы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В ноябре 2013 года инвестиционный проект Оренбургской области «Туристско-рекреационный кластер „Соленые озера“ был признан лауреатом в номинации „Лучший инвестиционный проект“ ежегодной премии „Лидеры туриндустрии“.
Основная цель проекта — формирование к 2020 году саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной системы на территории области, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме. В рамках проекта планируется строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры кластера на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.
»С 2019 года в рамках кластера начнется строительство объектов инфраструктуры города Соль-Илецка, в частности будет вестись реконструкция четырех дорог, а с 2020 года планируется начать реконструкцию очистных сооружений и их биологическая очистку", — сказал собеседник агентства.
По его словам, благодаря федеральной поддержке, на курорте уже построены и отремонтированы восемь объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму около 900 миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что на втором этапе реализации проекта власти региона планируют сделать курорт «Соленые озера» круглогодичным.
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