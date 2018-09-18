В первой половине 2018 года Карабах посетили на 41% больше туристов

Соединенных Штатов Америки, Франции и В прошлом году республика приняла тысячи туристов из 95 стран, большая часть которых были из Российской Федерации Исламской Республики Иран . В 2017 году данное направление также впервые посетили туристы из Камеруна, Монголии, Бенина и Сальвадора. Туристов в первую очередь интересует живописная природа, а также исторические и архитектурные памятники Нагорного Карабаха. Здесь сохранилось множество древних соборов и церквей. Республика активно развивает внутреннюю инфраструктуру, повышая свою привлекательность как туристического направления.