«Уральские авиалинии» свяжут Анапу с Арменией

Оправиться из Анапы в Ереван (рейс У6-2497) можно по понедельникам и четвергам в 14.40. Билет по тарифу «Промо» обойдется от 3 241 рубля, по тарифу «Эконом» — от 5 671 рубля. Вернуться обратно — рейсом У6-2498 в 18.00 за 4 528 рублей по тарифу «Промо» или 6 878 рублей по тарифу «Эконом».

Рейс У6-2491 Анапа — Ош будет выполняться по понедельникам в 22.45. Стоимость перелета — от 11 826 рублей по тарифу «Эконом». Обратный рейс У6-2492 намечен на вторник в 07.10, перелет обойдется от 10 446 рублей по тарифу «Эконом».

Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе. К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Каждому ее новому участнику при регистрации начисляется до 1000 рублей, которые можно сразу использовать как скидку.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека. В парке перевозчика 46 авиалайнеров Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319), которые работают более чем на 200 направлениях.