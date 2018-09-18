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«Уральские авиалинии» свяжут Анапу с Арменией
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«Уральские авиалинии» свяжут Анапу с Арменией 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
С 29 октября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые регулярные прямые рейсы из Анапы в Ереван и Ош. Работать на них будут комфортабельные лайнеры производства европейского концерна Airbus, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Оправиться из Анапы в Ереван (рейс У6-2497) можно по понедельникам и четвергам в 14.40. Билет по тарифу «Промо» обойдется от 3 241 рубля, по тарифу «Эконом» — от 5 671 рубля. Вернуться обратно — рейсом У6-2498 в 18.00 за 4 528 рублей по тарифу «Промо» или 6 878 рублей по тарифу «Эконом».
Рейс У6-2491 Анапа — Ош будет выполняться по понедельникам в 22.45. Стоимость перелета — от 11 826 рублей по тарифу «Эконом». Обратный рейс У6-2492 намечен на вторник в 07.10, перелет обойдется от 10 446 рублей по тарифу «Эконом».
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе. К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Каждому ее новому участнику при регистрации начисляется до 1000 рублей, которые можно сразу использовать как скидку.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека. В парке перевозчика 46 авиалайнеров Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319), которые работают более чем на 200 направлениях.
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