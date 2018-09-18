23 сентября — последний день приёма работ на детский фотоконкурс

«АиФ-СК» продолжает принимать работы на конкурс «Маленький путешественник», который проводится совместно с инфопорталом «МамаСК».

Мы ждём ваши снимки из отпуска до воскресенья 23 сентября на почту konkurs@aifsk.ru с пометкой «Путешествие». На фото должен быть ребенок во время путешествия, например, в самолете, аэропорту, поезде, на курорте.

В письме обязательно укажите имя и возраст ребёнка, город и контакты для связи с вами. Пляжные фото в купальных костюмах и в обнаженном виде не принимаются. 24 сентября мы откроем голосование на сайте, а 28 — подведём итоги.