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23 сентября — последний день приёма работ на детский фотоконкурс
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23 сентября — последний день приёма работ на детский фотоконкурс 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«АиФ-СК» продолжает принимать работы на конкурс «Маленький путешественник», который проводится совместно с инфопорталом «МамаСК».
Мы ждём ваши снимки из отпуска до воскресенья 23 сентября на почту konkurs@aifsk.ru с пометкой «Путешествие». На фото должен быть ребенок во время путешествия, например, в самолете, аэропорту, поезде, на курорте.
В письме обязательно укажите имя и возраст ребёнка, город и контакты для связи с вами. Пляжные фото в купальных костюмах и в обнаженном виде не принимаются. 24 сентября мы откроем голосование на сайте, а 28 — подведём итоги.
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