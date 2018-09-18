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В аэропорту Шереметьево открылась выставка «Парк янтарного периода»
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В аэропорту Шереметьево открылась выставка «Парк янтарного периода» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Международный аэропорт «Шереметьево» представил пассажирам и гостям спецпроект интерактивно-познавательной выставки «Парк янтарного периода», являющийся частью программы президента РФ по развитию янтарной отрасли до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Выставка охватывает вопросы истории, обработки и распространения одного из самых загадочных российских природных минералов, которому насчитывается более 75 миллионов лет. 90% всего добываемого в мире янтаря приходится на Калининградскую область. Посетители выставки могут ознакомиться с методами определения подлинности янтаря, историей создания и реконструкции знаменитой Янтарной комнаты, распространенными формами камней, картой Великого янтарного пути, — отметили в пресс-службе аэропорта.
Экспозиция размещена в арт-галерее терминала E. Фотопроект представлен на русском, английском и китайском языках и открыт для посещения до конца октября. (ис)
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