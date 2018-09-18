7 фактов о шенгенской визе, которые неизвестны даже заядлым путешественникам

Фото: twitter.com Европейские курорты славятся отличным сервисом, вековой архитектурой и природными красотами. Однако для того, чтобы увидеть Эйфелеву башню, погулять по узким пражским улочкам или отдохнуть на легендарных пляжах Италии , для начала придется получить шенгенскую визу. Представляем вам семь фактов об этом документе, которые известны не всем.

1. При смене паспорта визу нужно будет получать заново

Фото: visaget.ru Если вы поменяли фамилию или срок вашего загранпаспорта закончился, то шенгенскую визу придется получать еще раз. Более того, если вы оформляете шенгенскую визу, то срок действия вашего паспорта должен оканчиваться хотя бы спустя три месяца после вашего возвращения в Россию

2. Если виза действует пять лет, то жить в Европе все это время нельзя

Фото: vokrugsveta.ua Если вам выдали шенгенскую визу на пять лет, то жить в Европе все это время нельзя. Находиться в странах Шенгенской зоны можно не более 90 дней подряд, да и то раз в шесть месяцев. То же касается и визы сроком на один, два или три года.

3. При оформлении шенгенской визы можно сэкономить

Фото: tvil.ru Если обратиться за визой в визовый центр, вам придется оплатить сервисный сбор — обычно он составляет от 20 до 30 евро. Однако вы сможете сэкономить, если оформите документ в консульстве страны, которая входит в Шенгенскую зону. Для этого требуется предварительная запись через сайт консульства.

4. Выбирайте страну, где вы проведете большую часть отпуска

Фото: ribalych.ru Если вы путешествуете по Европе, оформляйте визу той страны, где вы планируете задержаться дольше всего. Например, вы едете в тур по Испании, Италии и Франции, но в Испании проведете три дня, а в Италии и Франции — только по два. В этом случае вам нужно будет получить испанскую визу.

5. При пересадках в Европе может потребоваться виза

У некоторых европейских аэропортов нет транзитной зоны. Это значит, что при совершении пересадки вам понадобится транзитная виза. Оформлять документ придется и если вы собираетесь покидать терминал между рейсами или совершить больше одной пересадки. За визой в последнем случае нужно будет обратиться в консульство страны, где вы планируете первую пересадку.

6. Вам могут отказать в выдаче шенгенской визы

Фото: londonvisa.ru В выдаче визы в страны Шенгенской зоны могут отказать, если вы собрали не все необходимые документы, указали недостоверные данные, нарушили закон во время предыдущей поездки или на ваших счетах недостаточно денег. Также причиной отказа может стать отсутствие медицинской страховки, покрывающей расходы на сумму от 30 тысяч евро. Надо отметить, что причину, по которой вам не выдали визу, озвучат, а вы сможете подать апелляцию или обратиться за документом еще раз.

7. С шенгенской визой можно путешествовать и по другим странам

Фото: sbnl.eu Перед обладателем шенгенской визы открываются границы таких государств как Ватикан, Монако и Сан-Марино, хотя они и не входят в Шенгенскую зону. Кроме того, с шенгенской мультивизой можно посетить Мексику, Хорватию и Гибралтар, кстати, в последнем это правило распространяется только на россиян, а на других жителей стран СНГ — нет.

Ранее ИА «В городе N» рассказывало о семи правилах, которые нужно соблюдать при выезде из зарубежного отеля.

По материалам sravni.ru.