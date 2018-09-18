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Маршрутки в Платов заменят на автобусы
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Маршрутки в Платов заменят на автобусы 

Деловое сообщество 2 часа назад
На данный момент аэрогавань с донской столицей связывают два маршрута малой вместимости №285 и №286. Однако большой пассажиропоток и значительная удаленность от черты города диктуют свои условия, двумя маршрутами обслужить все возрастающее количество пассажиров невозможно. У министерства транспорта РО есть планы по изменению транспортной ситуации, сообщает портал «Ростов-Транспорт».
Путей решения проблемы два: либо отдать обслуживание маршрутов сторонней компании перевозчику, либо заменить часть подвижного состава на автобусы большой вместимости. О том, какой вариант выберут донские власти станет известно в ноябре этого года.
Эксперты «Ростов-Транспорта» и портала Travel.ru полагают, что, помимо постановки на маршрут автобусов большой вместимости, следует пересмотреть саму организацию аэропортовых маршрутов. Схема маршрута должна пролегать по туристическим и/или густонаселенным местам. В частности, маршрут от Привокзальной площади должен идти по Большой Садовой, где много отелей, бизнес-объектов и пересадочных узлов, и делать на этой улице остановки.
Также часть проблем с транспортным сообщением решит пересмотр движения междугородних маршрутов. В ближайшее время заезжать в Платов начнет маршрут «Ростов-на-Дону — Донецк (РФ)», в дальнейшем областной Минтранс планирует увеличить количество внутриобластных маршрутов, следующих через аэропорт.
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