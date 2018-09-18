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В аэропорту Домодедово заработал гигантский ресторан
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В аэропорту Домодедово заработал гигантский ресторан 

News.ru 2 часа назад
В Московском аэропорту Домодедово заработал рестомаркет «Едим Летим». Его открыл ресторатор Аркадий Новиков.
Заведение стало самым большим в воздушной гавани. Площадь нового ресторана превышает 1000 кв м. Здесь расположатся несколько корнеров: кафе кавказской кухни, кофейня, пивной дворик и другие.
Ранее News.ru писал о том, что специальные «Дома такси» для отдыха таксистов должны появиться рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Их услугами сможет бесплатно воспользоваться любой городской таксист.
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