В аэропорту Домодедово заработал гигантский ресторан 

В Московском аэропорту Домодедово заработал рестомаркет «Едим Летим». Его открыл ресторатор Аркадий Новиков.
Заведение стало самым большим в воздушной гавани. Площадь нового ресторана превышает 1000 кв м. Здесь расположатся несколько корнеров: кафе кавказской кухни, кофейня, пивной дворик и другие.
Ранее News.ru писал о том, что специальные «Дома такси» для отдыха таксистов должны появиться рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Их услугами сможет бесплатно воспользоваться любой городской таксист.