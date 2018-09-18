В аэропорту Домодедово заработал гигантский ресторан

Заведение стало самым большим в воздушной гавани. Площадь нового ресторана превышает 1000 кв м. Здесь расположатся несколько корнеров: кафе кавказской кухни, кофейня, пивной дворик и другие.