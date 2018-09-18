Убежище по безвизу. Почему Израиль стал отказывать россиянам во въезде

Израильские пограничники все чаще стали отказывать российским туристам во въезде — только за первое полугодие 2018 года они «развернули» 2,2 тысячи наших соотечественников. Опрошенные «360» эксперты уверены: такие меры могут сказаться на туризме.

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль , пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство в Тель-Авиве. За 2017 год более 1,4 тысячи соотечественников не пропустили на израильской границе, а за первое полугодие 2018-го — примерно 2,2 тысячи.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «360», что раньше таких отказов было значительно меньше. Несмотря на то, что контроль на израильской границе всегда был жестким, сейчас меры усилились в разы.

Власти страны направили письмо российским дипломатам, где разъяснили все причины отказа. Правда, послов такое заявление не удовлетворило. Представители ведомства проводят переговоры с израильскими коллегами по данному вопросу. На межведомственных консультациях в Москве в октябре этот вопрос также будет на повестке дня.

Экономические мотивы

Украины. Израиль считает, что россияне приезжают как туристы, а потом запрашивают убежище. Но дело не в политике — пока обрабатывается их запрос, можно работать на территории страны. Такой схемой пользуются и люди, прибывшие из Грузии

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Юрий Барзыкин отметил, что израильтянам стоит задуматься о туристах из России, которых они в свете таких событий могут потерять. На данный момент есть множество путевок в другие страны, которые лучше по питанию, размещению и цене — например, Кипр.

У нас с Израилем взаимно безвизовый режим, поэтому люди зачастую получают отказ, прибывая в Израиль. Власти это связывают с тем, что якобы многие, прибыв по безвизовому режиму, просят политическое убежище. На самом деле [им отказывают] по экономическим причинам. В Израиль из России едут достаточно обеспеченные туристы, поэтому думаю, что если эта тенденция будет сохраняться, то меньше будет востребовано это направление

Юрий Барзыкинвице-президент РСТ.

С января по июнь 2018 года 1344 россиянина попросили у Израиля политическое убежище. По подсчетам МВД , за весь 2017 год было всего 635 обращений, в 2016 году и вовсе всего 395 случаев. В 2015 году только 14 россиян попросили убежище. В 2013, 2014 и за весь период с 2009 по 2012 годы не было ни одного обращения.

Количество обращений по получению политического убежища увеличилось, подтвердил Канторович. «В большинстве случаев люди обращаются за политическим убежищем исходя из экономических соображений, а не потому что они в России подвергаются политическим гонениям. Это, естественно, рано или поздно доказывается. Но тут для израильтян проблема в том, что это все не быстро, а люди с этого времени могут там начинать работать и пользоваться социальными благами страны», — рассказал собеседник.

Зачастую страдают и обычные туристы, которые не собираются мигрировать. Но заподозрить могут всех. И проверка на границе может испортить отдых, уверен эксперт. Все больше россиян стали жаловаться на грубое отношение со стороны израильтян на границе. Прежде чем отправить людей на родину, их несколько суток держат под стражей.

Гибель Ил-20 — удар по туризму?

Может ли гибель Ил-20 снизить турпоток в Израиль и осложнить отношения с Россией? Самолет сбили из комплекса С-200 противовоздушной обороны. На борту находились 15 российских военнослужащих. Под удар Ил-20 подставили израильские летчики.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», — сказали в министерстве обороны России

Специализирующийся на расследованиях журналист Олег Лурье уверен, что эти события не могли быть преднамеренными. «Я думаю, что если это и произошло, то, разумеется, это абсолютнейшая трагическая случайность, потому что в том же Израиле 30% выходцев из России. Это серьезный конфликт был бы. Если это действительно так, то это роковая трагическая случайность», — рассказал он «360».

Эти события могут сказаться на отношениях между странами. Правда, последствия в сфере туризма могут быть лишь краткосрочными. Такие трагедии очень быстро забываются, согласен вице-президент АТР.

«Наши туристы, наверное, одни из самых отчаянных в мире, поэтому редко что их может отпугнуть от какой-либо страны, если это им интересно и с познавательной точки зрения, и с экономической — если это дешево», — уверен Канторович.