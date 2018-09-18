Ещё
Багамские острова подверглись небывалому наплыву туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Багамские острова подверглись небывалому наплыву туристов 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Турпоток на Багамские острова лишь за первое полугодие 2018 года увеличился на 15%, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, и составил около 110 000 человек.
По словам представителей министерства туризма, среднестатистический путешественник «оставляет» на Багамах около 1500 долларов, из чего был сделан вывод, согласно которому, увеличение туристического потока принесло прибыль в размере 165 млн долларов.
Статистические данные говорят о том, что основной поток туристов составляют граждане США, на втором месте — канадцы, а остальные путешественники — граждане Европы.
Местные власти строят крайне позитивные прогнозы на оставшуюся часть года, ожидая продолжения роста гостей: этому, по их мнению, будут способствовать такие мероприятия как Конференция по туризму в Карибском бассейне, которая состоится в начале октября, а также мероприятие под названием «Новое провидение», целью которого является демонстрация инноваций в туристической отрасли.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Танзания начала привлекать туристов из Индии Правительство РФ заявило о расширении списка стран с возможностью получения электронных виз в ДФО Калужская и Владимирская области начали официальное сотрудничество в сфере туризма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20409
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20458
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну38
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20707
У Меркель отобрали ГДР6
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение