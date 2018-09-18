Багамские острова подверглись небывалому наплыву туристов

Турпоток на Багамские острова лишь за первое полугодие 2018 года увеличился на 15%, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, и составил около 110 000 человек.

По словам представителей министерства туризма, среднестатистический путешественник «оставляет» на Багамах около 1500 долларов, из чего был сделан вывод, согласно которому, увеличение туристического потока принесло прибыль в размере 165 млн долларов.

Статистические данные говорят о том, что основной поток туристов составляют граждане США, на втором месте — канадцы, а остальные путешественники — граждане Европы.

Местные власти строят крайне позитивные прогнозы на оставшуюся часть года, ожидая продолжения роста гостей: этому, по их мнению, будут способствовать такие мероприятия как Конференция по туризму в Карибском бассейне, которая состоится в начале октября, а также мероприятие под названием «Новое провидение», целью которого является демонстрация инноваций в туристической отрасли.