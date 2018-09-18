Пешеходная зона вокруг Хоанкьем — магнит для туристов в Ханое

Наряду с известными местами, такими как храм Ngoc Son, историческая тюрьма Hoa Lo и храм Bach Ma, пешеходная зона вокруг озера Хоанкьем в центре Ханоя стала достопримечательностью, которая привлекает по выходным толпы посетителей

По данным Народного комитета района Хоанкьем, после двух лет работы пешеходная улица стала притягивать как отечественных, так и иностранных посетителей.

Днем здесь собираются около 3 000-5 000 человек, по вечерам — 15 000-20 000.

Улицы вокруг озера Хоанкьем, такие как Dinh Tien Hoang, Le Thai To, Hang Khay, Hang Bai, Trang Tien, Dinh Le, Nguyen Xi, Le Lai, Le Thach, Tran Nguyen Han, Hang Dau, Lo Su, Luong Van Can и Bao Khanh, по выходным становятся пешеходными. В пятницу, субботу и воскресенье с 7 вечера до 2 утра летом и с 6 вечера до 2 утра зимой здесь запрещено движение транспорта.

На улицах проходит много разнообразных культурных и туристических мероприятий. Это фотовыставки, танцы драконов, выступления традиционных музыкальных групп, традиционное пение, каллиграфическое письмо.

В июле Департамент культуры и спорта и Центр сохранения и развития театрального искусства организовали в пешеходной зоне крупнейший фестиваль, проводимый в этом районе.

В фестивале участвовали 800 артистов и тысячи людей, мероприятие создало захватывающую атмосферу для жителей и гостей столицы. Это была возможность почтить культурное наследие, популяризировать местный туристический потенциал и привлечь в город больше туристов.

Цубаса Маэда, турист из Токио (Япония), сказала, что ей было интересно увидеть традиционные игры и уличные искусства в пешеходной зоне. Она считает, что пешеходную зону нужно посетить обязательно, если окажетесь в Ханое.

Пешеходные улицы способствуют тому, что количество туристов, останавливающихся в районе Хоанкьем, значительно увеличилось. В 2017 году в центре города остановились более 1,7 млн человек, что на 33 процента больше, чем в предыдущем году. Между тем, показатель за первые восемь месяцев 2018 года был больше на 18%, чем за этот же период в 2017 году.

Достигнутые результаты вносят значительный вклад в бюджет района Хоанкьем. В 2016 году район получил от туристических услуг 5,2 трлн VND (223,6 млн USD) и более 6 трлн VND (258 млн USD) в 2017 году. Ожидается, что в 2018 году доходы от туризма составят 7,5 трлн VND.

Хотя улица вызывает новое ощущение безмятежности и восторг у туристов, не все отзывы положительные. Огромными проблемами для местных властей, среди прочих, остаются парковки с высокой платой, незаконные уличные торговцы и мусор.

Заместитель председателя Народного комитета района Dinh Hong Phong подтвердил, что администрация района будет работать с соответствующими учреждениями и департаментами для установки системы камер вдоль улиц и создания общего планирования для зон обслуживания туристов.

По его словам, район прилагает усилия для благоустройства и модернизации пространства вокруг озера Хоанкьем, добавив, что он просит муниципальный Народный комитет предоставить разрешение на расширение пешеходного пространства до улицы Dinh Liet с 10 октября этого года.

Кроме того, изучается возможность расширения пешеходной зоны к востоку от озера Хоанкьем до Оперного театра, Музея истории Вьетнама и Музея революции, сказал он.

Источник: vov.vn