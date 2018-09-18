«Уральские авиалинии» открывают Японию

С 4 декабря 2018 года он будет выполняться дважды в неделю. По вторникам вылет рейса У6-747 Владивосток — Саппоро запланирован на 11.45, а обратного У6-748 — на 13.50. По пятницам отправление рейса У6-747 Владивосток — Саппоро намечено на 18.45, У6-748 — на 20.50.

Линия обслуживается комфортабельными самолетами Airbus А320 и А321.

Главный город острова Хоккайдо является признанным центром отдыха для любителей зимних видов спорта. Рядом с ним множество горнолыжных курортов с трассами как для профессионалов, так и для новичков, а также — лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег.

Саппоро славится и своим снежным фестивалем. Ежегодно в феврале город на неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Туристы со всего мира съезжаются, чтобы увидеть великолепные творения из снега и льда.

"У данного направления высокий туристический потенциал для российских и китайских туристов. Для жителей Китая, путешествующих из Чаньчуня, Пекина и Харбина авиакомпания предлагает удобные стыковки в аэропорту Владивостока. В наших дальнейших планах — сделать рейс в главный город острова Хоккайдо ежедневным", — отметил заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов

Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений, на которых работают 46 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).