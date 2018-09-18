Русское географическое общество открыло межрегиональный центр развития туризма на Алтае

"Межрегиональный центр открыли на базе филиала Алтайской академии гостеприимства в Белокурихе, возглавил учреждение замгендиректора компании «Курорт Белокурих» Олег Акимов. Центр станет официальным представительством РГО в Сибири. Его работа посвящена продвижению и развитию туристических и рекреационных проектов", — сообщили в ведомстве.

Как пояснил Акимов, создание таких объектов — новый опыт не только для курорта, но и для РГО.

"Мы подготовили офис — это центр по развитию туризма. Для нас важно, чтобы частица РГО была в Белокурихе. Мероприятия уже есть — есть губернаторский грант по очистке скал от надписей, которые оставляют туристы, его выполняют члены РГО, они работали все лето", — пояснил Акимов.

РГО будет поддерживать туристические проекты Алтайского края, в том числе кластеры «Белокуриха», «Бирюзовая Катунь».