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Русское географическое общество открыло межрегиональный центр развития туризма на Алтае
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Русское географическое общество открыло межрегиональный центр развития туризма на Алтае 

ТАСС 2 часа назад
БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный центр по развитию туризма под эгидой Русского географического общества (РГО) открыт в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Центр станет официальным представительством РГО в Сибири, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.
"Межрегиональный центр открыли на базе филиала Алтайской академии гостеприимства в Белокурихе, возглавил учреждение замгендиректора компании «Курорт Белокурих» Олег Акимов. Центр станет официальным представительством РГО в Сибири. Его работа посвящена продвижению и развитию туристических и рекреационных проектов", — сообщили в ведомстве.
Как пояснил Акимов, создание таких объектов — новый опыт не только для курорта, но и для РГО.
"Мы подготовили офис — это центр по развитию туризма. Для нас важно, чтобы частица РГО была в Белокурихе. Мероприятия уже есть — есть губернаторский грант по очистке скал от надписей, которые оставляют туристы, его выполняют члены РГО, они работали все лето", — пояснил Акимов.
РГО будет поддерживать туристические проекты Алтайского края, в том числе кластеры «Белокуриха», «Бирюзовая Катунь».
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