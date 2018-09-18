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Стратегию развития туризма на Таймыре представят в середине 2019 года
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Стратегию развития туризма на Таймыре представят в середине 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство развития Норильска разработает стратегию развития туризма на Таймырском полуострове и представит его в середине 2019 года. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.
"Таймыр — уникальное место с фантастическим Путоранским заповедником и обширными ресурсами для развития индустрии отдыха и гостеприимства. На базе агентства совместно с администрацией Норильска и Таймырского района создана рабочая группа, которая обсуждает пути развития территории в туристическом направлении. Агентство предложит рекомендации, в каких федеральных и региональных программах по развитию туризма необходимо будет поучаствовать Таймырскому полуострову, и представит на общественное обсуждение стратегию к середине 2019 года", — сказала Зелькова.
Агентство развития Норильска — это некоммерческая организация, которая занимается поддержкой социально-значимых проектов в сфере туризма, культуры и предпринимательства. Учредителями агентства выступают администрация города, компания «Норильский никель» и Фонд Владимира Потанина.
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