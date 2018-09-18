В Петербурге введут туристический сбор. Что об этом думают белорусские читатели?

— В Санкт-Петербурге очень большой поток туристов. Порой уже самих приезжих на улицах смущают толпы таких же, как они. И в таком случае это разумная мера. С одной стороны, она позволит немного сократить количество туристов с небольшим достатком. С другой — сделает более комфортным пребывание тех, кто приезжает не на день-два, а на более длительный срок. В то же время это реальные средства, которые можно будет тратить на развитие инфраструктуры. Главное, чтобы они шли именно на туристические нужды… Надеюсь, однажды и в нашей стране будет такой поток туристов, который позволит задуматься о введении подобной меры.

Сергей Цурко, эксперт:

— Мы ведь хотим как: заплатить меньше — получить больше. Такова психология человека. Но если от этого абстрагироваться, думаю, инициатива правильная. Туристический сбор существует во многих странах. Он взимается местными органами власти и направляется в местный бюджет для поддержания инфраструктуры региона, который посещает турист. Другой вопрос, чтобы эти деньги уходили именно на те цели, ради которых взимание задекларировано. Плюс, как правило, такой сбор взимается с иностранных граждан. Должны ли его платить белорусы? Все же у нас Союзное государство.

Евгений Перлин, ведущий телеканала «Беларусь 1»:

— Я, как турист, естественно, не хотел бы платить дополнительные деньги. Это первая реакция. Но понимать бы, какое у них будет целевое расходование? Скажем, если на сохранение и поддержание культурного наследия, тогда, конечно. Только дойдут ли деньги по назначению? Вообще было бы неплохо, если бы, например, в начале года объявляли, на какие конкретно нужды планируется потратить средства турсбора. Тогда в очередной приезд можно было бы увидеть и результат. К слову, недавно я летал в Милан, где тоже нужно было платить такой сбор при заселении в квартиру или отель.

Светлана Крот, экономист:

— Хоть переплата кажется небольшой, но это дополнительные расходы. Особенно если планируется поездка семьей. В то же время для белорусских туристов и так стоимость входных билетов в те же музеи выше, чем для россиян. Думаю, таким образом мы уже оплачиваем своеобразный «туристический сбор»… И все же такая новость вряд ли кого-то остановит от посещения Санкт-Петербурга. Прекрасный город, в который хочется возвращаться снова и снова.