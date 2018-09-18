Потребность кировского аэропорта в субсидировании оценили в 80 млн рублей в год

Александр Чурин. КИРОВ, 18 сентября. / ТАСС /. Региональные власти оценили потребность кировского аэропорта «Победилово» в ежегодном субсидировании в размере 80 млн рублей. Субсидии необходимы на обеспечение авиационной безопасности, рассказал в интервью ТАСС первый заместитель председателя правительства Кировской области

"У нас не транспортный хаб, поэтому в ближайшие годы аэропорт будет планово-убыточным. Сейчас предприятию ежегодно нужно порядка 80 млн рублей субсидий, чтобы выполнять нормативы по обеспечению авиационной безопасности полетов. В дальнейшем наша задача — снизить зависимость аэропорта от дотаций области и сделать его более экономически-рентабельным", — сказал Чурин.

По словам собеседника, власти региона рассчитывают сократить убытки аэропорта за счет роста пассажиропотока в 2019 году. Ожидается, что в следующем году пассажиропоток «Победилово» вырастет до 200-250 тыс. человек. По итогам 2017 года он составил 165,5 тыс. человек, в первом полугодии текущего года — 51,9 тыс. человек, что на 24,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение пассажиропотока произошло, в частности, из-за прекращения работы «Саратовских авиалиний», которые выполняли регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург, отмечают в облправительстве.

"Мы связываем надежды на рост пассажиропотока с возвращением в октябре в Киров авиакомпании «Победа» . Это российский лоукостер, цены на авиабилеты у которого достаточно низкие, чтобы поднять пассажиропоток в целом, — считает Чурин. — Кроме того, переговоры о расширении маршрутной сетки вылетов из «Победилово» идут с авиакомпанией «Руслайн». Нас интересует маршрут Киров — Казань".

По словам Чурина, власти также прорабатывают вопрос о поиске «внутренних резервов для развития предприятия». «Есть возможности по обслуживанию пассажиров, по организации платных стоянок, въезда на территорию — все это делается в других аэропортах страны. Нужно просто начать зарабатывать деньги, а параллельно провести ряд структурных изменений по отоплению аэропортового комплекса, по модернизации котельной, по системе топливозаправки и еще проработать целый комплекс вопросов. У нас есть четкое понимание, что и как нужно делать», — подчеркнул первый зампред правительства.

На данный момент из кировского аэропорта «Победилово» осуществляются полеты в Москву, Нарьян-Мар, Симферополь, Сочи и Анапу. Полеты по маршрутам обеспечивают компании «Комиавиатранс», «Руслайн», «Ижавиа» и «Нордвинд». С октября полеты из Кирова в Москву, Санкт-Петербург и Сочи начнет лоукостер «Победа», который в 2017 году отказался от рейсов в Киров из-за отсутствия скидки на обслуживание самолетов в аэропорту.