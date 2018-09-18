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ОНФ предлагает создать межведомственную рабочую группу по развитию туризма
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ОНФ предлагает создать межведомственную рабочую группу по развитию туризма 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает создать межведомственную рабочую группу по туризму под руководством вице-премьера Ольги Голодец. Об этом «Парламентской газете» заявил 18 сентября эксперт ОНФ, руководитель Ассоциации развития национальных троп Александр Железняк.
«Эксперты ОНФ пришли к выводу, что необходимо создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития природоориентированного туризма при вице-премьере РФ Ольге Голодец, которая курирует в Правительстве культуру, спорт и туризм», — сказал Железняк.
Он отметил, что сегодня ответственность за туризм размыта между множеством министерств и ведомств.
«За государственную стратегию в сфере туризма отвечает Министерство культуры, но руководствуется оно при этом устаревшими и противоречащими друг другу нормативно-правовыми актами. Минприроды развивает направление природного туризма, но только на федеральных особо охраняемых природных территориях, а это всего лишь 3% площадей страны. За медицинский туризм, терренкур — лечебную ходьбу на территориях курортов отвечает Минздрав России. За спортивный туризм — Министерство спорта, за школьный — Министерство просвещения РФ. А за продвижение туризма и реализацию федеральных целевых программ — Федеральное агентство по туризму», — пояснил эксперт.
Он считает, что в России гигантский потенциал развития природного туризма, как массового, так и индивидуального, но из-за непрозрачных и запутанных правил в этой сфере отрасль находится в зачаточном состоянии.
Также в ОНФ считают, что надо начать разработку пилотной национальной тропы совместно с федеральными ведомствами и региональными властями. По мнению экспертов Народного фронта, одним их пилотных проектов может стать тропа от курорта Роза Хутор до курорта Архыз, а также некоторые другие регионы страны с высоким потенциалом в данной области.
Народный фронт уже направил предложение по созданию троп в национальный проект «Демография».
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