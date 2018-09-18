ОНФ предлагает создать межведомственную рабочую группу по развитию туризма

«Эксперты ОНФ пришли к выводу, что необходимо создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития природоориентированного туризма при вице-премьере РФ Ольге Голодец, которая курирует в Правительстве культуру, спорт и туризм», — сказал Железняк.

Он отметил, что сегодня ответственность за туризм размыта между множеством министерств и ведомств.

Он считает, что в России гигантский потенциал развития природного туризма, как массового, так и индивидуального, но из-за непрозрачных и запутанных правил в этой сфере отрасль находится в зачаточном состоянии.

Также в ОНФ считают, что надо начать разработку пилотной национальной тропы совместно с федеральными ведомствами и региональными властями. По мнению экспертов Народного фронта, одним их пилотных проектов может стать тропа от курорта Роза Хутор до курорта Архыз, а также некоторые другие регионы страны с высоким потенциалом в данной области.

Народный фронт уже направил предложение по созданию троп в национальный проект «Демография».