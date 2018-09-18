Топ-10 популярных туристических направлений в мире

Москва , 18 сентября — «Вести. Экономика». Всемирная туристская организация опубликовала свой ежегодный отчет «The UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition», в котором эксперты определили основные туристические тенденции.

Согласно отчету, общее число международных туристических поездок выросло на 6.8%, составив 1.32 млрд в 2017 году.

Это самый высокий показатель роста с 2009 года. Это также на 84 млн больше, чем в 2016 году.

Эксперты связывают этот рост с подъемом мировой экономики.

Помимо этого, в отчете говорится, что расходы на международный туризм составили $1.34 трлн в 2017 году.

Ниже мы расскажем о 10 самых популярных туристических направлениях 2017 года. 10. Таиланд

Прибытия: 35.4 млн Рейтинг в 2016 году: 9 Изменение в 2017 году: +8.6%

Сегодня основные курорты, которые специализируются на массовом туризме, находятся на островах Пхукет и Самуй, известных своим пляжами из белого песка, лагунами, водопадами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами.

Самые известные пляжи: Чавенг, Ламай, Натхон, Бопхут, Талинг-Нгам, Менам, «Большого Будды», Хуа Тханон, Банг-По, Чхоенг Мон, Банг-Као и Липа Ной. Всё большую популярность набирает Хуа Хин, расположенный относительно недалеко от Бангкока . 9. Германия

Прибытия: 37.5 млн Рейтинг в 2016 году: 7 Изменение в 2017 году: +5.2%

Для современной Германии характерно многообразие культуры, здесь нет централизации культурной жизни и культурных ценностей в одном или нескольких городах — они рассредоточены буквально по всей стране: наряду с известными Берлином, Мюнхеном, Веймаром Дрезденом или Кёльном имеется множество небольших, не так широко известных, но культурно значимых мест. 8. Турция

Прибытия: 37.6 млн Рейтинг в 2016 году: 10 Изменение в 2017 году: +24.1%

Турция имеет все предпосылки для развития этой отрасли сферы обслуживания: она омывается четырьмя морями (Средиземным, Эгейским, Мраморным и Чёрным, побережье имеет субтропический средиземноморской климат (длина береговой линии составляет 7200 км, на ней 355 пляжей); 2870 отелей на 700 тыс. мест, она занимает второе место в Европе и седьмое в мире по количеству термальных источников (1300); имеет большое количество достопримечательностей (развалины древнегреческих и древнеримских городов, включая легендарную Трою, памятники времён Византийской и Османской империй). Развитая сеть внутреннего транспорта позволяет с комфортом перемещаться в любую точку страны. 7. Великобритания

Прибытия: 37.7 млн Рейтинг в 2016 году: 6 Изменение в 2017 году: +5.1%

Туризм приносит британской экономике 27 млрд фунтов. По этому показателю она находится на 7-м месте в мире.

Наибольшее число посетителей из США, Франции, Германии, Ирландской Республики, Нидерландов.

Великобритания — родина современного туризма как формы проведения культурного досуга. 6. Мексика

Прибытия: 39.3 млн Рейтинг в 2016 году: 8 Изменение в 2017 году: +12.0%

Мексика является одной из самых посещаемых стран в мире. Привлекательность Мексики для туристов обусловлена сочетанием многих факторов: уникальная культура, включающая культурные фестивали, города c архитектурой времен испанского колониального господства, руины древних мезоамериканских городов, наличие природных заповедников и пляжных курортов в сочетании с благоприятным климатом.

Пик туристического сезона в стране — с октября до середины лета, с «всплесками» в течение недели перед Новым Годом, Пасхой и весенних каникул, когда на пляжные курорты приезжает масса студентов из США. 5. Италия

Прибытия: 58.3 млн Рейтинг в 2016 году: 5 Изменение в 2017 году: +11.2%

Италия — крупнейший район международного туризма (свыше 50 млн человек в год). В стране находится 155 памятников мирового наследия ЮНЕСКО — больше, чем в любой другой стране мира.

Туризм в Италии является одним из ведущих секторов экономики. Наибольшее число туристов прибывает в Италию из Китая — около 3 млн в год. 4. Китай

Прибытия: 60.7 млн Рейтинг в 2016 году: 4 Изменение в 2017 году: +2.5%

Достопримечательности Китая можно разделить на три основные группы: природные объекты, памятники истории и культуры, и объекты национальных традиций.

Долгая история Китая оставила большое количество памятников, список городов Китая, наиболее привлекательных для туристов, включает 54 города.

Великая Китайская стена является самым известным символом китайской нации и одной из главных туристических достопримечательностей.

Для посещения туристов открыто более десяти участков Великой китайской стены, в том числе Бадалин в 75 километрах от Пекина, Лаолонтоу в провинции Хэбэй и Цзяюйгуань в провинции Ганьсу. 3. США Прибытия: 75.9 млн Рейтинг в 2016 году: 2 Изменение в 2017 году: -3.8%

В Соединенных Штатах сосредоточен огромный рекреационный потенциал, а также большое количество достопримечательностей и музеев.

Достаточно сказать, что четыре из десяти самых популярных музеев мира находятся на территории США.

Речь идет о музее Метрополитен в Нью-Йорке, музее Гетти в Лос-Анджелесе, музее Института искусств в Чикаго и Вашингтонской Национальной галерее.

Специфическим направлением познавательных путешествий по Америке являются этнографические экскурсии.

Они включают в себя посещение мест традиционного проживания индейцев, древних городов империй инков, ацтеков и майя. 2. Испания

Прибытия: 81.8 млн Рейтинг в 2016 году: 3 Изменение в 2017 году: +8.6%

Самый знаменитый музей Испании — Музей Прадо — находится в Мадриде. В Испании находится ещё множество уникальных музеев и галерей: Музей Пикассо и Национальный музей искусства Каталонии, расположенные в Барселоне, Национальный музей скульптуры в Вальядолиде, Музей Эль-Греко в Толедо, Музей Гуггенхейма в Бильбао, Музей испанского абстрактного искусства в Куэнке.

Испания — один из крупнейших центров международного туризма. Основные туристические центры — Мадрид и Барселона, а также курорты — Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Канарские острова. 1. Франция

Прибытия: 86.9 млн Рейтинг в 2016 году: 1 Изменение в 2017 году: +5.1%

Франция — самая посещаемая страна в мире (по количеству приезжающих иностранцев); Париж — самый туристический город; Эйфелева башня — самая посещаемая и популярная в мире достопримечательность, а это означает, что Франция — бесспорный чемпион мирового туризма.

То, что без сомнения привлекает приезжающих во Францию — это большое разнообразие пейзажей, длинные линии океанического и морского побережий, умеренный климат, множество различных памятников, а также престиж французской культуры, кухни и образа жизни.