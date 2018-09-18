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Space X назвала имя первого в истории космического туриста
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Space X назвала имя первого в истории космического туриста 

В городе N 15 минут назад
Фото: В городе N
Первым космическим туристом в истории станет японский миллиардер и коллекционер предметов искусства Юсаку Миэдзава. Согласно сообщению компании Space X в твиттере, японец отправится в путешествие вокруг Луны в 2023 году, пишет «Медуза».
Известно, что полет на ракете-носителе Big Falcon Rocket продлится семь дней. За это время Миэдзава и еще восемь деятелей искусства приблизятся к спутнику Земли на расстояние 125 миль и вернутся обратно.
Помимо Миэдзавы, в космической экспедиции примут участие художник, музыкант, режиссер и дизайнер одежды, имена которых пока держатся в тайне. По информации издания, в путешествие их пригласил сам японский миллиардер.
Кстати, в твиттере основателя Space X Илона Маска уже появилась фотография, на которой Миэдзава сидит на его плечах рядом с ракетой Falcon 9.
Впервые о космическом туризме в Space X заговорили зимой 2017 года. Полет к Луне должен был состояться в 2018 году, однако впоследствии запуск ракеты с первыми туристами был отложен на неопределенный срок.
А в начале сентября мир всколыхнула новость об утечке воздуха на космическом корабле «Союз», пристыкованном к МКС. В течение нескольких дней эксперты определили, что причиной разгерметизации стало отверстие от сверла в обшивке космического судна. На прошлой неделе стало известно, что Россия подозревает в порче корпуса «Союза» американских астронавтов, а 14 сентября на корабле обнаружились новые повреждения.
Фото: twitter.com
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