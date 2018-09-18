В Нижнем Новгороде обсудят перспективы развития сотрудничества с Японией 

фото pixabay.comВ Нижнем Новгороде обсудят перспективы развития сотрудничества с Японией19 сентября в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области состоится встреча и.о.директора департамента Владимира Прелова с делегацией региона-побратима префектуры Мияги (Япония) во главе с генеральным директором по международным связям, бизнесу и туризму департамента торговли, промышленности и туризма правительства префектуры Йошиюки Кояно.
Во встрече также примет участие директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин. В рамках встречи планируется обсудить перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между регионами, в том числе в сфере туризма.