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В Нижнем Новгороде обсудят перспективы развития сотрудничества с Японией
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В Нижнем Новгороде обсудят перспективы развития сотрудничества с Японией 

Нижегородская правда 29 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comВ Нижнем Новгороде обсудят перспективы развития сотрудничества с Японией19 сентября в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области состоится встреча и.о.директора департамента Владимира Прелова с делегацией региона-побратима префектуры Мияги (Япония) во главе с генеральным директором по международным связям, бизнесу и туризму департамента торговли, промышленности и туризма правительства префектуры Йошиюки Кояно.
Во встрече также примет участие директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин. В рамках встречи планируется обсудить перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между регионами, в том числе в сфере туризма.
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