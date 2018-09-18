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Из Казани могут запустить рейсы в Гуанчжоу и Пекин
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Из Казани могут запустить рейсы в Гуанчжоу и Пекин 

Казанский Портал 45 минут назад
Казань хочет иметь прямое регулярное авиасообщение с одним из крупнейших городов Китая. Сейчас рассматриваются три варианта: Гуанчжоу, Пекин и Харбин.
«Какой именно это будет город, мы в ближайшее время узнаем», — сообщила ТАСС директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
19 сентября авиакомпания «ИрАэро» откроет рейс из Казани в китайский Хайкоу. Он будет чартерным, и его закроют уже в конце октября.
Недавно казанский аэропорт изучил потребности жителей города и готов работать над новыми регулярными рейсами в Лондон, Париж, Тель-Авив, Милан и Мюнхен. Если все пойдет по плану, то будущая маршрутная сетка аэропорта станет бальзамом для горячих сердец путешественников.
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