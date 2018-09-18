Из Казани могут запустить рейсы в Гуанчжоу и Пекин

«Какой именно это будет город, мы в ближайшее время узнаем», — сообщила ТАСС директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова

19 сентября авиакомпания «ИрАэро» откроет рейс из Казани в китайский Хайкоу. Он будет чартерным, и его закроют уже в конце октября.

Недавно казанский аэропорт изучил потребности жителей города и готов работать над новыми регулярными рейсами в Лондон, Париж, Тель-Авив, Милан и Мюнхен. Если все пойдет по плану, то будущая маршрутная сетка аэропорта станет бальзамом для горячих сердец путешественников.

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