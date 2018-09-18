Катамаран «Грифон» перевезет 4 тыс. пассажиров до конца сезона в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 сентября. / ТАСС /. Катамаран из композитных материалов «Грифон» проекта 23290 отечественного производства, который был запущен неделю назад на маршруте от Санкт-Петербурга до Петергофа , перевезет в текущем сезоне около 4 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел Компани», которая является оператором судна.

"На линии между Петербургом и Петергофом «Грифон» будет работать до 30 сентября, ожидается, что его пассажирами в этом сезоне станут около 4 тыс. человек", — сообщили в компании.

В компании добавили, что за первую неделю он перевез порядка 1,3 тыс. пассажиров. Особый интерес, как отметили в пресс-службе, катамаран вызвал у иностранных туристов — они составили около четверти от общего числа перевезенных пассажиров.

Первый опытный катамаран с материалами из российских углеродных тканей «Грифон» был построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в рамках в рамках программы «Модернизация скоростного флота России». Катамаран создан для замены устаревших катеров на подводных крыльях на туристических маршрутах в Петербурге. Судно спроектировано таким образом, чтобы эксплуатировать его в мелководных акваториях, оно может проходить под мостами. На борту вмещается 136 пассажиров, есть места для маломобильных граждан.

Первый коммерческий рейс «Грифон» совершил 10 сентября. После окончания опытной эксплуатации оператор представит на завод свои замечания, которые будут учтены при запуске серийного производства. На Средне-Невском заводе также сообщали, что судном интересуются иностранные заказчики, в частности, с Кубы и из Греции.