Теперь из Самары можно добраться прямиком на Октоберфест и не только

Авиакомпания «Utair» старается сделать полеты доступными для жителей всех регионов России . Теперь отправиться прямиком в Баварию и ее столицу — Мюнхен можно из самарского аэропорта «Курумоч».

Направление будет интересно не только путешественникам, но и бизнес-пассажирам. В Мюнхене проводится большое количество деловых встреч. А еще Бавария — это сказка, которая словно сошла с полотен художников: изумрудные луга, лазурные чаши озер, дома колоритных местных жителей, знаменитые коровы и огромное количество вкусной еды. В Баварию хочется возвращаться снова и снова, а застать там теплую и красочную осень — бесценно, тем более поездку можно совместить с посещением легендарного фестиваля «Октоберфест» и попробовать на «вкус» самые лучшие в мире пивные рестораны.

"Самолет в Мюнхен вылетает из Москвы в 10:30, что позволяет сократить стыковки с утренними региональными рейсами до двух часов. Время в полете из Самары составит 4 часа 55 минут", — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков

Стоимость билета по тарифу «Лайт» составит 7 385 рублей, по тарифу «Стандарт» с багажом — 9960 рублей.