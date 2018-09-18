Ростовчане смогут быстрее добраться в Астрахань

В ростовском аэропорту Платов появился новый прямой рейс в Астрахань . Стоимость билетов на самолет ATR авиакомпании Utair стоит начинается от 2585 рублей. За эту цену можно провести только ручную кладь. При этом, билеты с включённым багажом (23 кг) стоят на 500 руб дороже.

Как рассказали в аэропорту Платов, заполняемость на первом рейсе в Астрахань была хорошая. Отметим, что поездов на данном направлении сейчас нет и для того, чтобы уехать в Астрахань из Ростова-на-Дону, ранее можно было воспользоваться лишь автобусом. Время в пути составляло 15 часов.

Полеты авиакомпании Utair осуществляются по средам и понедельникам. Вылет из аэропорта Платов назначен на 17 часов.