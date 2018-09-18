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Танзания начала привлекать туристов из Индии
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Танзания начала привлекать туристов из Индии 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Туризм является важным источником иностранной валюты в Танзании. Общий вклад индустрии путешествий и туризма в ВВП составляет 17,2% и, по прогнозам, к 2025 году увеличится на 6,6%. Индия сегодня является важным источником туристов, так как интерес населения к путешествиям постоянно растет.
Танзания представляет собой уникальное туристическое направление с великим многообразием природных, культурных, исторических и археологических объектов. В этой стране обитает более 20% крупных млекопитающих Африканского континента. Здесь располагаются 16 национальных парков, 31 заповедник и 33 зоны охраны дикой природы.
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