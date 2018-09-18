Танзания начала привлекать туристов из Индии

Туризм является важным источником иностранной валюты в Танзании . Общий вклад индустрии путешествий и туризма в ВВП составляет 17,2% и, по прогнозам, к 2025 году увеличится на 6,6%. Индия сегодня является важным источником туристов, так как интерес населения к путешествиям постоянно растет.

Танзания представляет собой уникальное туристическое направление с великим многообразием природных, культурных, исторических и археологических объектов. В этой стране обитает более 20% крупных млекопитающих Африканского континента. Здесь располагаются 16 национальных парков, 31 заповедник и 33 зоны охраны дикой природы.