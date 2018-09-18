В новосибирском аэропорту Толмачёво установлен рекорд пассажиропотока

В августе в новосибирском аэропорту Толмачёво был установлен рекорд по числу обслуженных пассажиров в месяц. Пассажиропоток составил 664,1 тыс. человек, число самолето-вылетов — 116, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево», результат августа 2018 года по пассажиропотоку превысил показатель этого же месяца прошлого года на 21,7%. На внутрироссийских рейсах количество пассажиров увеличилось на четверть, международные линии дали прирост в 11%.

«Самыми динамичными направлениями августа на внутрироссийских авиалиниях стали, Челябинск (+394%), Казань (+210%), и Нерюнгри (+157%). На международных — Тбилиси (+233%), Прага (+131,8%), Харбин (+78,7%)», — отметили в компании.

Всего за восемь месяцев новосибирский аэропорт обслужил 3,87 млн пассажиров, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Толмачёво входит в холдинг «Новапорт». В 2017 году пассажиропоток новосибирского аэропорта превысил 5 млн человек.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»