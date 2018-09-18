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В новосибирском аэропорту Толмачёво установлен рекорд пассажиропотока
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В новосибирском аэропорту Толмачёво установлен рекорд пассажиропотока 

sibnovosti.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В августе в новосибирском аэропорту Толмачёво был установлен рекорд по числу обслуженных пассажиров в месяц. Пассажиропоток составил 664,1 тыс. человек, число самолето-вылетов — 116, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
По данным пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево», результат августа 2018 года по пассажиропотоку превысил показатель этого же месяца прошлого года на 21,7%. На внутрироссийских рейсах количество пассажиров увеличилось на четверть, международные линии дали прирост в 11%.
«Самыми динамичными направлениями августа на внутрироссийских авиалиниях стали, Челябинск (+394%), Казань (+210%), и Нерюнгри (+157%). На международных — Тбилиси (+233%), Прага (+131,8%), Харбин (+78,7%)», — отметили в компании.
Всего за восемь месяцев новосибирский аэропорт обслужил 3,87 млн пассажиров, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Толмачёво входит в холдинг «Новапорт». В 2017 году пассажиропоток новосибирского аэропорта превысил 5 млн человек.
Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»
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