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Аэропорт Жуковский планирует принять 1,2 млн человек в 2018 году
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Аэропорт Жуковский планирует принять 1,2 млн человек в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский намерен по итогам 2018 года обслужить 1,2 млн человек, пишет газета «Ведомости».
"Несмотря на традиционное для зимнего периода снижение спроса на перевозки, за оставшиеся четыре месяца мы планируем принять около 460 000 человек и обслужить по итогам года 1,2 млн пассажиров", — сообщил «Ведомостям» через своего представителя гендиректор компании «Рампорт аэро» (владеет и управляет «Жуковским») Томас Вайшвила.
По итогам января — августа 2018 года Жуковский принял 740 тыс. человек, что позволило аэропорту войти в число 30 крупнейших аэропортов России.
Вайшвила добавил, что сохранение текущих показателей по пассажиропотоку (130 тыс. -140 тыс. человек в месяц) позволит Жуковскому в ближайшее время выйти на безубыточность.
Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией «ЮВТ-Аэро» в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией «Рампорт Аэро» (75% — у литовской Avia Solutions Group, 25% — у структуры госкорпорации «Ростех»). На данный момент из Жуковского выполняются в основном международные рейсы. Всего сейчас в аэропорту обслуживается, кроме «Икара», шесть авиакомпаний: белорусская «Белавиа», "Уральские авиалинии", киргизский лоукостер Air Manas и киргизская Avia Traffic Company, турецкая Onur Air, казахская SCAT.
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