Аэропорт Жуковский планирует принять 1,2 млн человек в 2018 году

"Несмотря на традиционное для зимнего периода снижение спроса на перевозки, за оставшиеся четыре месяца мы планируем принять около 460 000 человек и обслужить по итогам года 1,2 млн пассажиров", — сообщил «Ведомостям» через своего представителя гендиректор компании «Рампорт аэро» (владеет и управляет «Жуковским») Томас Вайшвила.

По итогам января — августа 2018 года Жуковский принял 740 тыс. человек, что позволило аэропорту войти в число 30 крупнейших аэропортов России.

Вайшвила добавил, что сохранение текущих показателей по пассажиропотоку (130 тыс. -140 тыс. человек в месяц) позволит Жуковскому в ближайшее время выйти на безубыточность.