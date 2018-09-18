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Курорт «Соленые озера» включен в федеральную целевую программу
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Курорт «Соленые озера» включен в федеральную целевую программу 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Федеральном агентстве по туризму прошло совещание, по итогам которого Соль-Илецкий курорт включили в I этап целевой программы развития туризма в России на 2019-2025 гг.
В будущем году планируется существенно развить инфраструктуру: провести реконструкцию четырех дорог, а в 2020-ом — модернизировать очистные сооружения и их биологическую очистку.
В Правительстве Оренбургской области напомнили, что реализацию «Соленых озер» ведут с 2013 года за счет федеральных средств по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-18 гг)». В течение этого времени на курорте построено и обновлено 8 объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на 900 млн рублей.
Планируется, что курорт будет работать круглый год с высоким качеством сервиса.
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