Курорт «Соленые озера» включен в федеральную целевую программу

В будущем году планируется существенно развить инфраструктуру: провести реконструкцию четырех дорог, а в 2020-ом — модернизировать очистные сооружения и их биологическую очистку.

В Правительстве Оренбургской области напомнили, что реализацию «Соленых озер» ведут с 2013 года за счет федеральных средств по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-18 гг)». В течение этого времени на курорте построено и обновлено 8 объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на 900 млн рублей.

Планируется, что курорт будет работать круглый год с высоким качеством сервиса.