Курорт Оренбуржья включен в федеральную программу развития туризма

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, уже в следующем году в рамках реализации проекта начнется работа по созданию обеспечивающей инфраструктуры города Соль-Илецка — в частности, запланирована реконструкция четырех дорог. А с 2020-го здесь приступят к модернизации очистных сооружений и их биологической очистке.

Возведенные на втором этапе кластера объекты современной инфраструктуры на общую сумму 5,3 миллиарда рублей позволят курорту принимать туристов в круглогодичном режиме, обеспечивая отдыхающим высокое качество обслуживания.

Справка «РГ»

Реализация туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в Оренбургской области ведется с 2013 года за счет привлечения федеральных средств в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Благодаря федеральной поддержке здесь было построено и реконструировано восемь объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму около 900 миллионов рублей.