Ещё
Курорт Оренбуржья включен в федеральную программу развития туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курорт Оренбуржья включен в федеральную программу развития туризма 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
Инвестиционный проект второго этапа туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» получил одобрение Федерального агентства по туризму.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, уже в следующем году в рамках реализации проекта начнется работа по созданию обеспечивающей инфраструктуры города Соль-Илецка — в частности, запланирована реконструкция четырех дорог. А с 2020-го здесь приступят к модернизации очистных сооружений и их биологической очистке.
Возведенные на втором этапе кластера объекты современной инфраструктуры на общую сумму 5,3 миллиарда рублей позволят курорту принимать туристов в круглогодичном режиме, обеспечивая отдыхающим высокое качество обслуживания.
Справка «РГ»
Реализация туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в Оренбургской области ведется с 2013 года за счет привлечения федеральных средств в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Благодаря федеральной поддержке здесь было построено и реконструировано восемь объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму около 900 миллионов рублей.
Российская Газета: последние новости
В городах Золотого кольца предложили ввести налог на туристов В Петербурге введут туристический сбор. Что об этом думают белорусские читатели? По Москве-реке можно будет плавать на речном транспорте до октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20487
Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17133
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка36
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»103
Тест: Угадайте советскую республику22
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
05:43
Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17
В мире Украина
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:52
Киркоров и Басков ответили взбешенным россиянам
Шоу-бизнес
03:26
В МВД высказались о «расследовании» по «отравителям»
Происшествия В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
01:37
Петросян угрожает Степаненко новым наследником
Шоу-бизнес
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение