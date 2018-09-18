Ещё
Тамбовщина вошла в «золотую лигу» рейтинга событийного туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тамбовщина вошла в «золотую лигу» рейтинга событийного туризма 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Мичуринск.RU
ТАМБОВ, 18 сен — РИА Новости. Тамбовская область заняла 27-е место в Национальном рейтинге развития событийного туризма России-2018, во второй раз войдя в «золотую лигу» регионов по этому направлению, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Первый рейтинг был составлен Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма в минувшем году. Регионы делятся в нем на три лиги: золотую, серебряную и бронзовую — по степени развития событийного туризма. Как и в предыдущем исследовании, Тамбовская область представлена в «золотой лиге».
"Событийный туризм — одно из самых динамично развивающихся туристических направлений на Тамбовщине. В прошлом году количество участников событийных мероприятий увеличилось почти на 20%. Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова и традиционные игры «Атмановские кулачки», театральный фестиваль имени Рыбакова и фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной», Покровская ярмарка и фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова, рок-фестиваль «Чернозем» и День садовода — об этих тамбовских праздниках сегодня знают даже за пределами России", — сказал собеседник агентства.
По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, событийный туризм становится локомотивом развития городов и районов региона.
"Мы хотим показать всю самобытность тамбовских территорий, а каждая из них уникальная. В этом году в районах области прошли по-настоящему интересные, оригинальные событийные мероприятия. Многие из них впервые, но уверен, что еще пара лет — и они станут частью востребованных туристических маршрутов", — приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что в этом году Тамбовская область выбрана в качестве площадки проведения финала регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards-2018». Вручать престижную награду будут во время Покровской ярмарки, которая пройдет в регионе с 12 по 14 октября.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20886
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня12
Израилю захотели показать силу «Искандеров»525
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна16
Умер отец Харламова66
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение