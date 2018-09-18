Тамбовщина вошла в «золотую лигу» рейтинга событийного туризма

ТАМБОВ , 18 сен — РИА Новости Тамбовская область заняла 27-е место в Национальном рейтинге развития событийного туризма России-2018, во второй раз войдя в «золотую лигу» регионов по этому направлению, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Первый рейтинг был составлен Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма в минувшем году. Регионы делятся в нем на три лиги: золотую, серебряную и бронзовую — по степени развития событийного туризма. Как и в предыдущем исследовании, Тамбовская область представлена в «золотой лиге».

"Событийный туризм — одно из самых динамично развивающихся туристических направлений на Тамбовщине. В прошлом году количество участников событийных мероприятий увеличилось почти на 20%. Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова и традиционные игры «Атмановские кулачки», театральный фестиваль имени Рыбакова и фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной», Покровская ярмарка и фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова, рок-фестиваль «Чернозем» и День садовода — об этих тамбовских праздниках сегодня знают даже за пределами России", — сказал собеседник агентства.

По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, событийный туризм становится локомотивом развития городов и районов региона.

"Мы хотим показать всю самобытность тамбовских территорий, а каждая из них уникальная. В этом году в районах области прошли по-настоящему интересные, оригинальные событийные мероприятия. Многие из них впервые, но уверен, что еще пара лет — и они станут частью востребованных туристических маршрутов", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что в этом году Тамбовская область выбрана в качестве площадки проведения финала регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards-2018». Вручать престижную награду будут во время Покровской ярмарки, которая пройдет в регионе с 12 по 14 октября.

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