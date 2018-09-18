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Путин обсудит с Орбаном запуск рейса Казань — Будапешт
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Путин обсудит с Орбаном запуск рейса Казань — Будапешт 

Казанский Портал 35 минут назад
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, о чем сегодня будут говорить президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Одной из возможных тем может стать открытие регулярного авиасообщения между Казанью и Будапештом, пишет «Коммерсантъ».
В начале года генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер дал понять, что рейс в Будапешт появится нескоро.
Недавно казанский аэропорт изучил потребности жителей города и готов работать над новыми регулярными рейсами в Лондон, Париж, Тель-Авив, Милан и Мюнхен. Если все пойдет по плану, то будущая маршрутная сетка аэропорта станет бальзамом для горячих сердец путешественников.
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