Оригинальный способ встретить Новый год — путешествие на русский Север

Испытать удачу

Как насчет Крайнего Севера? Кольский полуостров — это не только снега и катание на оленях, но и северное сияние. Оно бывает не по расписанию и не каждую ночь и зависит от двух факторов: от высокой активности солнца и безоблачного неба. Как поясняет представитель туристической компании «Север для вас» Алексей Ренжин, если приехать в Мурманск минимум на три вечера в промежуток с 30 декабря по 10 января, успех практически гарантирован. Специалисты туристической компании ежедневно следят за прогнозом и солнечной активностью и, если шансы велики, обзванивают своих клиентов.

Обычно желающих посмотреть северное сияние забирают из гостиницы вечером, после 20:00, а обратно привозят уже за полночь. На все мероприятие, как правило, уходит от двух до пяти часов — в зависимости от того, как скоро удастся поймать северное сияние. Туристов сопровождает гид-фотограф, который не только сделает хорошие снимки профессиональной аппаратурой, но и расскажет много интересного: как появляется сияние, почему его видно только на Северном и Южном полюсах, какие легенды складывали народы Крайнего Севера об этом явлении. Стоимость такой ночной экскурсии — 6 тыс. рублей с человека. Горячий чай и закуски включены.

"Туристы обычно самостоятельно бронируют место проживания, но можно выбрать и отель из списка, предложенного туркомпанией", — комментирует Алексей Ренжин. Стоимость проживания в отеле, расположенном в центре Мурманска, — от 2,5 тыс. рублей с человека в сутки. В этой же выбранной гостинице можно забронировать и участие в новогоднем банкете.

Где живут саамы

Приехав в Мурманск, грех не ознакомиться и с другими его достопримечательностями. Например, можно съездить в поселок Териберка, на побережье Северного Ледовитого океана, а по дороге полюбоваться бескрайними просторами тундры, увидеть замерзший водопад, впадающий в море, побывать на месте съемок фильма «Левиафан», прогуляться по песчаному пляжу и потрогать воду в океане — неважно, что на дворе зима. Экскурсия рассчитана на целый день, ее стоимость 6,5 тыс. рублей.

Также можно побывать в гостях у саамов — народа, испокон веков населяющего эти земли. В программе тура знакомство с представителем общины и со священным камнем Сейд, посещение зимнего жилища саамов Вежа и летнего Куокса, шаманские истории у костра под национальные музыкальные инструменты, чай из дикорастущих трав и пирог с брусникой, общение с северными оленями и небольшая прогулка в тундру на санях за снегоходом. Все это удовольствие — за 5 тыс. рублей.

Дворцы, пещеры и город викингов

Еще одна интересная программа на зимние праздники — «Новогодние столицы Варяжской Руси». Она рассчитана на четыре дня и предполагает две ночи в Санкт-Петербурге и одну в Великом Новгороде.

В северную столицу туристы прибывают утром 31 декабря. Их ждет сначала обзорная экскурсия по новогоднему Питеру, затем по Кронштадту. После обеда — время для подготовки к празднованию Нового года. Можно отправиться на банкет, который состоится в отеле, а можно действовать по собственному сценарию. Главное не забывать, что на следующий день предусмотрена обширная экскурсионная программа.

Сначала — знакомство с Выборгом. «Это единственный в России западный средневековый город-музей фортификации под открытым небом, где можно увидеть укрепления всех эпох — от XIII века до „линии Маннергейма“. А выборгский замок — единственный в стране памятник западно-европейского оборонного зодчества, облик которого складывался на протяжении XIII–XIX веков», — рассказывает директор туристической компании «Калина Тревел» Анна Калинина

Туристов также ждет экскурсия в усадьбу барона Де Николаи — красивейший скальный пейзажный парк «Монрепо». А чтобы гости все-таки не забывали, что наступил Новый год, им предложат побывать в городе викингов Сваргас и принять участие в праздничной программе «Волшебный Йоль в усадьбе Сваргас». «Йоль» — самый главный праздник в здешних краях. Он длится 13 ночей, которые называют «Ночи духов». Эти ночи — брешь между двумя годами, сакральный период, в течение которого нет ни привычного времени, ни привычных границ. Туристам предлагается узнать, как отковать в кузнице Крест Троллей, пройти посвящение в Ульдры, чтобы оставить свое йольское желание в Большом очаге, сплести наузу на удачу и отведать ароматного горячего Йольского глега.

Следующий день начнется с экскурсии в Павловский дворец, затем переезд в Саблино, где под землей на площади больше двухсот гектаров раскинулись знаменитые Саблинские пещеры. Туристам предложат посетить самую большую Левобережную пещеру, длина которой превышает 5 км, и побывать в подземной часовне Николая Чудотворца, а также полюбоваться панорамами водопадов и каньона подземной реки Тосны.

В Великом Новгороде — самом древнем из городов русских — можно будет прогуляться по кремлю и увидеть, где собиралось то самое новгородское вече, посетить золотую кладовую, увидеть главные святыни Софийского собора. Под занавес — экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, который стал своеобразными воротами Новгорода на пути из варяг в греки и самой значимой обителью на Руси после Киево-Печерской лавры.