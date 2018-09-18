Популярная игра «Ночной турист» вновь пройдет в Ханты-Мансийске!

Любители приключений, скорости и интеллектуальных батлов, ваше время пришло! В честь Всемирного дня туризма 29 сентября в 19:00 в парке им. Бориса Лосева вновь стартует популярный городской автоквест «Ночной турист — 2018» — главный приз, которого 20 000 тысяч рублей. В этот раз партнерами МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» в организации квеста станет команда «Drive2».

«Автоквест «Ночной турист» стал известным не только городским, но и уже окружным туристским проектом. В прошлом году посостязаться в скорости и умении разгадывать загадки приехало 5 команд и соседних муниципалитетов. Вот и в этот раз, мы приглашаем к его участию команды из всех городов Югры, — поделилась информацией директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

Участникам квеста предстоит проехать по достопримечательностям города и объектам туристической инфраструктуры столицы Югры. Чтобы у жителей Ханты-Мансийска и гостей города были равные условия, организаторы подготовят вопросы, которые охватят не только историю Ханты-Мансийка, но и всего округа.

Правила квеста просты: участвуют только совершеннолетние, в команде обязательно наличие водителя с личным автомобилем и всеми разрешительными документами. Максимальное количество участников в команде — 4 человека, ответственным лицом за знакомство с правилами квеста назначается капитан, он же направляет заявку на участие в адрес организаторов.

Стоит отметить, что организаторы сделали ограничения по количеству команд-участниц. В этот раз они примут только 35 заявок. Поэтому желающим принять участие в квесте стоит поторопиться — заявки принимаются до 25 сентября 2018 года включительно, по адресу электронной почты visit-hm@mail.ru, c пометкой «Заявка на автоквест», уточнить информацию можно по телефону +7 (3467) 352-341.

Ознакомится с положением конкурса, и скачать заявку на участие можно пройдя по ссылке:

https://vk.com/mbuupravlenie?w=wall212066696_2913