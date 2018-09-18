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Ханты-Мансийск туристический: новый взгляд на город
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Ханты-Мансийск туристический: новый взгляд на город 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске 29 сентября пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню туризма. Самым главным событием станет экскурсия по туристическим учреждениям города. Свои двери перед бизнес-партнерами, представителями органов муниципальной власти соседних территорий, а так же жителями и гостями города откроют самые крупные гостиницы и рестораны, археопарк, национальная деревня «Вент Корт», Центр народных художественных промыслов и ремесел.
«Соблюдая интересы участников мероприятия, будут организованы две экскурсионные программы: одна для предпринимателей и представителей муниципальной власти, другая — для жителей и гостей города, которые хотят лучше узнать Ханты-Мансийск и его туристские возможности, — рассказывает директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер. — Презентуя туризм Ханты-Мансийска предпринимателям, мы ставим цель в диалоге выработать совместные решения по проблемным вопросам развития сферы, наладить взаимовыгодное сотрудничество и обменяться опытом работы. А жителей города мы хотим познакомить с тем услугами и проектами, которые сегодня предлагают в наших туристских учреждениях».
Уже сегодня о готовности приехать в окружную столицу на мероприятия заявили представители туристического бизнеса Сургутского, Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов и города Нижневартовска. Организаторы мероприятия с особым интересом ждут в гости коллег из Тюмени и Тобольска. Контакт с соседним регионом позволит повысить туристский поток в столицу Югры.
Завершающим мероприятием Всемирного дня туризма станет традиционный туристский автоквест «Ночной турист — 2018» (ссылка https://vk.com/mbuupravlenie?w=wall212066696_2913).
Стоит отметить, что для участия в экскурсии или автоквесте необходимо подать заявку, обратившись по номеру телефона: +7 (3467) 352-341, или по электронной почте: visit-hm@mail.ru.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Популярная игра «Ночной турист» вновь пройдет в Ханты-Мансийске! В Югре проходит беспрецедентная краеведческая викторина Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава окружного центра Максим Ряшин поздравили горожан с 435-летием Ханты-Мансийска и Днем России.
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